Astrologie chinoise : à quoi faut-il s'attendre pour l'année du Lapin d'Eau ?

Ce 22 janvier, c’est le Nouvel an chinois. Ce jour marque le début d'une nouvelle année lunaire qui s'achèvera le 9 février 2024. Alors que 2022 était sous le signe du Tigre d’Eau, 2023 sera sous l’influence du Lapin d’Eau. Voici ce à quoi il faut s’attendre avec une telle combinaison.

«On va pouvoir souffler un peu». Selon l’astrologie chinoise, 2023 sera sous l'influence du Lapin d'Eau. Alors que le Nouvel An chinois est célébré ce 22 janvier, CNEWS a demandé à Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie Chinoise, de nous faire part de ses prédictions pour cette nouvelle année.

Pour rappel, le calendrier chinois s'inscrit dans un cycle de douze années symbolisées chacune par un animal : le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon. Chaque nouvelle année est aussi associée à l’un des cinq éléments : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau, créant ainsi un système de combinaisons qui revient tous les 60 ans.

«On a d’un côté une énergie céleste, avec l’élément, et de l’autre une énergie terrestre, avec l’animal. Et en interprétant le dialogue entre les deux énergies, on peut prédire de grandes tendances», explique Laurent Langlais, auteur du livre «Astrologie chinoise, à la découverte du Bazi» (éd. Marie Claire). Cette année, c’est donc la combinaison Lapin et Eau qui est à l’honneur, et elle est, globalement, de bon augure.

de la croissance et des innovations

En effet, elle représente «un signe de croissance et de reprise», selon le spécialiste, qui s’attend également à des développements «dans les transports et le monde de la communication». Le signe du Lapin contient du bois, et le bois régit «l’industrie du textile». Ainsi, le maître Feng Shui présage «des innovations dans le domaine des matériaux et de la mode», mais aussi «de nouvelles expériences visuelles et sonores», autour des jeux vidéo et du cinéma.

Concernant l’actuel conflit en Ukraine, on peut s’attendre «à une forme de négociation et de résolution au cours de l’année», ajoute le spécialiste, soulignant que le président russe Vladimir Poutine fera face «à un gros changement astrologique et il ne lui sera pas très favorable». Cette année du Lapin d’Eau «va nous épargner de crises mondiales».

Autres grands thèmes de cette année : l’environnement et le climat. «Des mesures d’envergures devraient être prises à l’échelle mondiale sur le changement climatique et la neutralité carbone». Toutefois, «l’inflation va encore galoper». Par ailleurs, le Lapin est un animal représentant l’énergie sexuelle, et «de nouveaux gros scandales sexuels pourraient éclater», analyse Laurent Langlais.

une disparition qui va marquer le monde

Cette nouvelle année devrait également être marquée par «le retour des gilets jaunes». L’énergie du bois est très présente et elle anime la colère, ainsi, «des manifestations pourraient même avoir lieu dans plusieurs pays». L’élément Eau, qui représente notamment «le mouvement et la peur», et le bois contenu dans le Lapin, vont également engendrer «des réflexions et des prises de décisions autour des flux migratoires».

Enfin, Laurent Langlais prédit «la disparition d’une grande figure politique ou religieuse, qui va marquer le monde». Mais dans l’ensemble, rassure-t-il, «cette année va nous offrir une pause». En 2023, «on a une autre énergie, on va pouvoir souffler un peu».