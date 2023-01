Bien commencer une relation amoureuse : les 3 conseils d’une experte

Incertitudes, tourbillon d’émotions, peur d’être déçu, de ne pas être à la hauteur… Commencer une relation amoureuse n’est pas toujours facile.

Pour se lancer dans une relation amoureuse sur de bonnes bases, voici trois conseils de Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple.

Ne pas se précipiter

Quand on vient de rencontrer une femme ou un homme, il est important de ne pas se précipiter. Il ne faut pas griller des étapes en passant directement à celle d’habiter ensemble ou encore de fonder une famille. Avancer petit à petit et passer du temps ensemble, une soirée, puis un week-end, une semaine… permet de voir si on est vraiment compatible, si on a de vrais points communs. Si on s’emballe trop vite, on peut foncer droit dans le mur.

Être attentif aux réactions de l’autre

Soyez également attentif aux réactions et au comportement de l’autre : comment se comporte-t-il avec le serveur du restaurant, la caissière ? Est-ce qu’il est respectueux ? Tolérant ? ou au contraire plutôt hautain et impatient ? Et quel est son rapport à l’argent, aux amis et à la famille ? Cela donne des indications sur sa vraie nature, sur ses valeurs, et ses principes de vie. Cela permet ainsi de voir si vous êtes sur la même longueur d’onde.

Eviter de parler des ex en permanence

Que ce soit bien ou en mal, on est parfois amené à parler de ses ex à son nouveau ou nouvelle partenaire. Mais ce sujet de conversation doit rester exceptionnel. Si vous parlez sans cesse de votre ancienne relation, l’autre va avoir du mal à se positionner et surtout, il va penser, à tort ou à raison, que vous n’avez toujours pas fait votre deuil, que vous n’avez toujours pas digéré la rupture. Cela va ainsi freiner l’autre, voire le faire fuir.