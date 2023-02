La deuxième vie des F1 auprès des collectionneurs

Loin des Grand Prix et d'une carrière souvent de courte durée certaines Formule 1 ont inscrit leur nom dans l'Histoire. Un constat qui pousse les passionnés à sortir leur portefeuille pour s'offrir une œuvre d'art. Cette année 2023 témoigne de l'engouement grandissant pour les anciennes F1 avec plusieurs ventes aux enchères pour les collectionneurs.

Lorsqu'on parle de F1, il y a deux catégories de personnes, celles capables de les conduire lors d'un Grand Prix (et elles sont une poignée) et celles (beaucoup plus nombreuses) qui suivent avec passion leurs aventures au gré de saisons toujours passionnantes. Mais lorsqu'une Formule 1 finit une saison, si elle n'a pas été accidentée, sa carrière est stoppée aussi rapidement qu'un arrêt au stand.

Destinées généralement à des musées ou à embellir les locaux des constructeurs automobiles pour conter leur légende, ces bolides s'installent aussi dans les garages de riches collectionneurs. Ce 2 février, Bonhams Cornette de Saint-Cyr organise une vente exceptionnelle de véhicules historiques.

Un événement où trône une F1 Jordan-Ford de 1991 (photo ci-dessous) qu'un tout jeune pilote nommé Michael Schumacher avait prise en main pour la première fois sur circuit. Une légende des Grand Prix qui fut d'ailleurs élue plus belle F1 de tous les temps lors d'un sondage organisé en 2018 par le journal britannique Daily Telegraph. L'objet, qui se présente dans un superbe état de conservation, est estimé entre 1,4 et 2 millions d'euros.

© n.cailleaud/CNEWS

Une somme qui reste relativement «modeste» dans cette catégorie. Car lors du prochain Grand Prix d'Abu Dhabi fin novembre 2023, Bonhams organisera la vente exceptionnelle d'une F1 de légende. Celle de l'écurie Lotus-Cosworth qui remporta en 1978 le championnat du monde de F1 pilotée par Mario Andretti. Une Formule 1 estimée quant à elle entre 6,5 et 9,5 millions d'euros.

Une cote qui dépend de trois facteurs

«Le prix de ces F1 est généralement déterminé par trois facteurs, le premier est lié à leur palmarès, le deuxième aux avancées technologiques et mécaniques qu'elles apportaient en leur temps, et le troisième, souvent le plus important, le pilote qui a pris son volant. S'il s'agit alors d'un véhicule comme cette Lotus de 1978 pilotée par une superstar, qui reste une icône des circuits et ses avancées, alors sa cote est importante», souligne pour CNEWS Mark Osborne, directeur international du département Motorsport de Bonhams.

Surtout, ce type de voiture s'avère parfois entièrement opérationnel. «Cette F1 de l'ère 3 litres a été révisée et a même été conduite par un pilote de F1 sur circuit avant cette future vente. On peut d'ailleurs voir sur ses ailerons avant qu'elle est allée sur circuit», souligne Mark Osborne.

Une légende dans son salon

Désormais considérées comme des œuvres d'art avec leur lot de chefs-d'œuvre, les F1 sont depuis moins de cinq ans de plus en plus recherchées par les collectionneurs qui les exposent tels des tableaux de grands maîtres. Le record est toujours détenu depuis dix ans par la vente d'une Mercedes-Benz W196 qui avait concouru en 1954 avec le légendaire pilote argentin Juan Manuel Fangio, qui avait remporté le Grand Prix de Suisse et d'Allemagne. Un modèle qui a atteint 29,6 millions de dollars en 2013.

Si la vente aux enchères de F1 reste toutefois l'affaire de riches passionnés, les fans sont nombreux à acquérir des pièces détachées. Des volants ou des combinaisons de pilotes s'arrachent parfois autour de 5.000 à 20.000 euros. La vente Bonhams permet notamment d'acquérir un casque porté et signé par Alain Prost pour une valeur estimée entre 15.000 et 20.000 euros et même une réplique limitée et numérotée d'un casque d'Ayrton Senna annoncée entre 11.000 et 15.000 euros. Des lots plus «modestes» que l'achat d'une vraie F1, mais qui permettent quand même d'emmener un petit bout de légende dans son salon.