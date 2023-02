Voici les 3 signes astrologiques qui font les meilleurs amis

Parce qu’ils sont à l’écoute, dignes de confiance, bienveillants et serviables, ces signes astrologiques sont généralement des amis en or.

Ces signes astrologiques ont des qualités essentielles. Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, les personnes qui ont un ami Verseau ont beaucoup de chance. Et pour cause, «on peut toujours compter sur lui».

Gouverné par Uranus, la planète symbolisant l’amitié et le collectif, le Verseau «est toujours là pour rendre service». Quand un de ses amis traverse une période difficile, «il répond présent. C’est un signe très fiable». D’ailleurs, dans l’astrologie, ce signe altruiste «représente l’amitié».

suivi par la Balance et le sagittaire

Il n’est pas très famille, en revanche, «ses amis sont sa priorité», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Cette dernière précise que sur la deuxième marche du podium, on retrouve la Balance. «Elle est gentille, serviable, et empathique».

Ce signe d’Air, comme le Verseau, élément de la communication et de l’échange, «ne supporte pas la solitude et aime être entouré de ses ami(e)s». Dirigée par Vénus, planète de l’amour, la Balance est «douce et très à l’écoute». Des qualités très appréciées en amitié.

Enfin, le podium est complété par le Sagittaire, le signe le plus optimiste du Zodiaque. Ce signe «est très loyal et fidèle. S’il vous dit qu’il vous aidera, il le fera. Le Sagittaire honore ses promesses».

