Ski : Airbnb dresse le palmarès des stations les plus accueillantes

La plate-forme Airbnb a dévoilé le classement des stations françaises les plus accueillantes selon les voyageurs.

Les stations familiales au top. Selon un classement établi par Airbnb d’après les taux de satisfaction des voyageurs, Formiguères, dans les Pyrénées, arrive sur la première marche du podium des stations les plus accueillantes. Elle devance la station savoyarde d'Albiez-Montrond (2e) et celle de La Grave (3e), considérée comme l'un des meilleurs sites hors-pistes d'Europe.

Les stations des Alpes du sud plébiscitées

Avec cinq stations dans ce palmarès, les stations des Alpes-du-sud tirent leur épingle du jeu. La Grave, située aux portes du parc national des Ecrins, est ainsi talonnée par trois autres stations sud-alpines : Le Monêtier-les-Bains (4e), situé sur le domaine de Serre Chevalier, Guillaumes (5e) se trouvant à proximité immédiate de Valberg, et Saint-Véran (6e), au cœur du parc national du Queyras. Toujours dans les Alpes du Sud, Saint-Etienne-de-Tinée, dans le parc du Mercantour, se hisse à la 9e place.

En Savoie, le village de Montvalezan, rattaché à la station internationale de La Rosière, et le site bien connu de Valmeinier, arrivent respectivement à la 8e et 10e position. Ils sont tous les deux précédés par le village pyrénéen de Matemale (7e) et sa station de Capcir.

Dans l'ensemble peu connues du grand public, ces stations familiales offrent toutes un cadre authentique, qui leur valent de figurer parmi les destinations de ski résolument accueillantes. Elles sont souvent aussi plus abordables.