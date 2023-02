Horoscope Saint-Valentin 2023 : découvrez ce qui vous attend signe par signe

Les astres seront-ils de votre côté le 14 février ? Le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis nous a livré ses prédictions. Voici ce que la fête des amoureux vous réserve selon votre signe.

Bélier

En couple, la complicité sera présente et vous partagerez de nombreuses activités et de jeux en amoureux. Célibataire, vous devriez faire une rencontre qui vous bouleversera car votre charisme sera à son maximum.

Tendance côté coeur :

Selon le spécialiste du Zodiaque Claude Alexis, les Béliers célibataires vont voir leurs rêves se réaliser. En couple, vous aurez envie de tester votre séduction. Peut-être à l’extérieur de la maison si votre partenaire n’est pas en admiration devant vous, histoire de faire valoir votre charisme à qui saura l’apprécier. Mais attention aux conséquences.

Taureau

En couple, votre vie amoureuse ne sera pas vraiment tranquille. Entre disputes et autoritarisme à l’excès, il faudra vous détendre pour engager une conversation sereine. Célibataire, vous serez plutôt casanier et pas facile à séduire.

Tendance côté coeur :

Ce n’est pas parce que vous désirez revoir votre façon de vivre que vous pourrez imposer un flot de nouveautés. Soyez plus souple et prenez le temps de discuter avant de déclarer la révolution. Célibataire, vous serez exigeant dans vos recherches et ne craquerez pas facilement, même devant une personne séduisante.

gémeaux

En couple, vous serez dans le mutisme, dommage. Célibataire, vous pourriez faire une belle rencontre qui s’inscrira dans la durée si vous réussissez à trouver l’équilibre entre le professionnel et le privé.

Tendance côté coeur :

Une réserve soudaine viendra vous envahir et vous n’aurez plus envie de parler à quiconque alors que la communication sera indispensable. Et vous devrez fournir des efforts pour ne pas décourager votre partenaire. Célibataire, vous serez casanier et afficherez une mine triste et désolée.

cancer

En couple, vous sortirez le grand jeu et réinventerez les jeux de l’amour. Célibataire, vous vous enflammerez et personne ne pourra résister à tant de charme et de charisme.

Tendance côté coeur :

En couple, les échanges seront sensuels et passionnés et ce sera un mois béni pour les célibataires. Vous aurez de fortes chances de faire une rencontre déterminante, alors multipliez les sorties et ouvrez votre cœur. Comme votre charme sera très remarqué, vous croulerez sous les propositions.

lion

En couple, ce sera la fusion totale et le paradis sur terre. Attention aux débordements de la passion si vous êtes trop exigeant avec votre partenaire. Célibataire, vous serez enclin à faire la fête et à vous amuser.

Tendance côté coeur :

Vous aurez tendance à agir en amour comme au travail, ce qui vous jouera de mauvais tours. Comme vous serez attiré par une relation difficile à gérer, que vous garderez secrète pour ne pas faire de vagues, suivez le dicton qui incite à vivre cachés pour être heureux, ou bien choisissez de vivre au grand jour en n’ayant rien à cacher.

vierge

Célibataire, vous voguerez de bras en bras, tel un aventurier avide de nouveautés et de sensations fortes. En couple, vous reprendrez le dialogue et réussirez clairement à exprimer vos émotions, vos sentiments et vos désirs.

Tendance côté coeur :

L’amour va vous donner de la confiance et vous permettre de vous surpasser au quotidien. Attention à votre franchise dans l’approche de l’autre, ne vous mettez pas dans des situations embarrassantes. Les célibataires, je les vois donner du fil à retordre à leur partenaire éventuel.

balance

En vraie star, vous attirerez tous les regards. En couple, gare aux crises de jalousie de votre partenaire qui ne verra pas d’un très bon œil cette exubérance admirative. Célibataire, bienvenue au royaume des amours éphémères.

Tendance côté coeur :

Votre charme agira tout le mois et vous succomberez à l’amour. Vous n'arrêterez pas de vous faire remarquer, que ce soit au bureau ou lors d’une soirée. Prudence, une ancienne conquête pourrait resurgir et chercher à rallumer la flamme d’un amour passé. Si vous êtes célibataire, réfléchissez avant de vous engager.

Scorpion

En couple, vous sortirez pour roucouler en amoureux. Célibataire, vous aurez l’art et la manière d’arriver à vos fins et vous serez très porté sur les plaisirs de la chair avec une imagination débordante que votre partenaire appréciera.

Tendance côté coeur :

Vous en ferez peut-être un peu trop. Et vous aurez tendance à vous mettre en avant et à faire valoir vos qualités auprès du plus grand nombre. Alors, en couple, gare à l’excès de confiance. Je vous conseille de revenir à la réalité et de redescendre du piédestal sur lequel vous vous êtes mis tout seul.

Sagittaire

C’est le moment de faire des bébés pour les couples qui nageront dans des vagues de tendresse et d’amour. Célibataire, vous serez d’un romantisme propice aux rencontres et aux liens durables.

Tendance côté coeur :

Les unions récentes seront touchées par l’incompréhension qui pourrait conduire à une rupture. Seuls les couples solides et de longue date ne subiront aucune influence néfaste de la part des astres. Au contraire, ils découvriront des jeux amoureux et chercheront à déployer des trésors d’imagination.

Capricorne

En couple ou célibataire, vous serez pris d’un nouveau feu, déployant des trésors d’imagination pour pimenter votre relation mais vous changerez d’humeur sans que l’on sache vraiment pourquoi.

Tendance côté coeur :

Célibataire, vous pourrez ouvrir votre cœur spontanément à la personne qui vous plait, allez-y le ciel est avec vous. En couple, vous oserez dévoiler votre personnalité et cela sera bien accueilli mais ne faites pas en sorte que tous les sujets de conversation tournent au débat.

Verseau

Célibataire, votre charme provoquera des émeutes. En couple, vous passerez de longs moments à discuter et à faire le point sur votre relation. Cela sera très positif car vous pourrez mettre à plat vos frustrations et vos désirs.

Tendance côté coeur :

Vous oublierez vos soucis et souhaiterez les partager avec votre entourage. Comme vous sortirez de votre réserve et des silences de ces derniers mois, on vous en saura gré. Célibataire, vous irez vers les autres avec une bonne humeur et un humour désarmant.

Poissons

Célibataire, attention de ne pas lâcher la proie pour l’ombre ! En couple, vous serez un peu trop autoritaire envers votre partenaire qui n’aura plus beaucoup d’espace pour respirer mais vous reprendrez vite votre rôle tout en séduction.

Tendance côté coeur :

Vous allez faire des étincelles et vos relations dépendront beaucoup de la tolérance de votre partenaire à supporter vos excès comme vous ne ferez pas dans la demi-mesure. Néanmoins, vos amis ne pourront se passer de vous car votre sens de la fête sera vivement apprécié.