Horoscope : voici le signe astrologique qui passera la pire Saint-Valentin

Cette année, la Saint-Valentin risque de ne pas se dérouler sous les meilleurs auspices pour ce signe astrologique.

Alors que la Saint-Valentin approche, CNEWS a demandé au célèbre astrologue et voyant Claude Alexis ses prédictions. Et s'il y a bien un signe pour qui la fête des amoureux ne sera pas mémorable en 2023, c'est celui des Gémeaux.

En effet, selon le spécialiste du Zodiaque, pour les natifs en couple cette soirée risque d'être longue, et pas très animée. Les Gémeaux auront du mal à communiquer avec leur partenaire et seront «dans le mutisme».

En ce mois de l'amour, ce signe d'Air «n'aura plus envie de parler à quiconque alors que la communication sera indispensable».

De leur côté, les Gémeaux célibataires ont «une mine un peu triste et désolée» en ce moment. Néanmoins, le 14 février, ils pourraient faire «une belle rencontre qui s’inscrira dans la durée à condition de trouver l’équilibre entre le professionnel et le privé», affirme Claude Alexis.

et le taureau

Et sur la deuxième marche du podium, on retrouve un signe de Terre, le Taureau. En couple, «votre vie amoureuse ne sera pas vraiment tranquille», affirme-t-il. Entre disputes et autoritarisme à l’excès, il faudra vous détendre pour engager une conversation sereine».

Si vous êtes célibataire, la Saint-Valentin sera surtout une bonne raison de rester chez vous. Les natifs du Taureau qui n'ont pas trouvé l'amour «seront plutôt casaniers et pas faciles à séduire».