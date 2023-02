Tendance sneakers : voici les plus belles paires de 2023

Les fabricants de sneakers sont en très grande forme pour 2023, avec des modèles de choix que l'on devrait vite retrouver aux pieds des fous de baskets.

Nike Ja 1

Pas encore sorties, elles sont déjà partout sur les réseaux sociaux. Les Ja 1 sont le tout premier «Pro Model» de la star NBA Ja Morant, qui évolue au sein des Grizzlies de Memphis. A l'image du joueur, virevoltant et doté d'une détente prodigieuse, les Ja 1 misent sur la légèreté et le dynamisme, avec un design proche de certaines Kobe. Plusieurs coloris ont déjà fuité, et la hype est à son comble, alors que la sortie des chaussures est annoncée pour le printemps.

Ja 1, Nike, 110 €, disponibles au printemps

Saucony Spot-bilt Sonic

La Spot-bilt Sonic ressort en 2023 sous la bannière Saucony. Cette paire emblématique, portée à l'époque par le joueur NBA Xavier McDaniel, est le symbole du 125e anniversaire de la marque américaine. Résolument old school, elle revient pour s'emparer de la rue, avec un déluge de détails vintage comme on aime.

Spot-bilt Sonic by Saucony, 140 € en version haute et 130 € en version basse

MIZUNO CONTENDER HANON

Le shop écossais Hanon et la marque japonaise Mizuno proposent une version très désirable de la Contender pour 2023. Rendant hommage aux dauphins dorés qui ornent le toit du château de Nagoya, la paire de running multiplie les subtiles références maritimes, en intégrant quelques touches pastels qui se marient très bien avec un mesh argenté plutôt flashy.

Contender Hanon, Mizuno, 140 €

Brain dead X Asics GEL NIMBUS 9

Une collab qui ne passera pas inaperçue. Asics et le collectif de créateurs Brain Dead se sont attaqués à un grand classique de la marque japonaise, la Gel-Nimbus 9, pour la mettre sens dessus dessous. Le résultat, haut en couleurs, se décline en deux versions (Night Shade et Rio Red (Photo)), aussi désirables l'une que l'autre. Vous pouvez même faire votre jogging avec, mais elles devraient surtout faire sensation aux pieds des des plus fashionistas d'entre nous.

Gel Nimbus 9, Brain Dead X Asics, 185,95 €

Fila Casim

Une belle alternative à la Nike Air Force 1, que l'on voit partout, ou à la Forum low d'Adidas, qui tisse sa toile. La Fila Casim s’inspire de l'ADN de la marque italienne, qui a toujours su proposer des modèles au look travaillé. Au menu, essentiellement du blanc comme base, mais rehaussé de plusieurs touches de couleurs et avec des références à la culture basket.

Casim, Fila, 100 €

Under Armour Slipspeed

Lancées aux Etats-Unis en fin d'année, les SlipSpeed d'Under Armour arrivent très bientôt en France. Ces chaussures innovantes sont très polyvalentes et permettent de passer très rapidement d'un entraînement intense à la phase de récupération, grâce à un chausson souple que l'on peut écraser. Les chaussures sont alors très facilement enfilables (comme des pantoufles). Performance et confort, soit le meilleur des deux mondes.

SlipSpeed, Under Armour, 150 €

Puma MB.02 Rick & morty

Puma et le joueur NBA LaMelo Ball remettent le couvert, avec la MB.02 Rick & Morty. Cette édition très spéciale du nouveau Pro model de la star des Hornets se distingue avec un luxe de détails faisant référence à la série d'animation Adult Swim.

On apprécie notamment les coloris dépareillés des pieds gauche et droit, qui collent bien avec l'esprit du dessin animé. Après un engouement assez fou pour la MB.01 à sa sortie, l'an dernier, l'objectif est tout simplement de faire… encore mieux.

MB.02 x Rick & Morty, Puma, 140 €