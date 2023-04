Outdoor : les meilleurs équipements de 2023 pour les sorties en pleine nature

Le printemps est enfin arrivé, et les envies de balade sont de retour. Voici une sélection idéale pour partir à l'aventure, dans le bois d'à côté ou à l'autre bout du monde.

Le plein de poches

Columbia

Des poches et encore des poches… Ce gilet Columbia à la fois pratique et tendance sera un partenaire idéal pour les activités en extérieur. Son revêtement déperlant et anti-taches est un plus non négligeable, et la partie basse du gilet peut même se transformer en sacoche en quelques gestes.

Gilet Field Creek Big Horn, Columbia, 130 €

La chaussure de tous les défis

Nnormal

Marche, course, balade, trail… Rien ne fait peur à la Tomir Sand, de Nnormal. Ce modèle ultra-polyvalent, au look qui sort de l'ordinaire, a été imaginé la légende du trail longue distance Killian Jornet. «J’adore la sensation de robustesse qu’elle procure : durable et résistante, elle s’adapte parfaitement à mon pied», explique le sportif, qui a carrément créé la marque avec l'industriel Camper.

Chaussures Tomir Sand, Nnormal, 160 €

La petite épaisseur qui tient chaud

Pour garder la gorge au chaud quand il y a une petite brise, le tour de cou Therm-ic est idéal. Fabriqué en laine mérinos et en Lyocell (dérivée de pulpe de bois), il offre un confort très appréciable lors des balades par temps frais ou en altitude. Un accessoire très léger, que l'on peut garder en permanence avec soi, au cas où. Bon à savoir : dans la même gamme, il existe également une version bonnet ou même un simple bandeau.

Bandeau tour de cou Temperate Ultra Light Natural, Therm-ic, 35,95 €

Le sport et le style

Adidas

Bonne adhérence sur tous les terrains et look savamment pensé, pour cette nouveauté Adidas. Dotée d'un col en stretch, elle s'enfile facilement et s'avère confortable pour une sortie courte ou une randonnée de deux jours. En bonus, on aime beaucoup son look très sport, qui tranche sur le marché parfois un peu triste de la chaussure de randonnée.

Chaussure Terrex Mid Rain.Rdy, Adidas, 150 €

Un vélo électrique aux couleurs printanières

Cowboy

Les VAE passent aux couleurs printanières. La marque belge Cowboy vient de dévoiler trois nouvelles déclinaisons de son modèle C4ST (la version avec un cadre bas). Habituellement sable (beige) ou noir, il sera désormais possible disponible en version Argile (orange), Lavande (mauve) et Figue (rose). Le C4ST n'en oublie pas l'innovation pour autant, avec l'intégration d'une nouvelle technologie. Appelée «AdaptivePower», elle détecte l’environnement du cycliste (poids, vent, etc.) pour ajuster la puissance électrique nécessaire et faciliter le trajet.

Vélo électrique 4ST, Cowboy, disponible en coloris Sable, noir, argile, lavande ou Figue, 2.990 €

la basket pour tous les chemins

Timberland

Ces baskets de randonnée pour homme sont stylées à souhait. Disponibles en 6 coloris, elles mêlent différents styles de cuir haut de gamme et des technologies déperlantes efficaces, pour un confort à toute épreuve en terrain humide. Quant à la semelle en GreenStride, elle affiche une belle adhérence et sa fabrication respectant des normes responsables ne gâche rien.

Motion 6 Greenstride, Timberland, 160 €

Un sac dans la tendance

Picture

La marque Picture poursuit son parcours, année après année avec un mélange de technicité et d'engagement éthique. Le sac à dos Grounds 22 reste fidèle à ce positionnement. Compact avec ses 22 litres, il permet de stocker facilement un ordinateur portable et vos accessoires les plus précieux, tout en les protégeant des intempéries. On aime beaucoup son style rétro assumé et la possibilité de l'upcycler en fin de vie, en découpant les les compartiments intérieurs pour en faire une pochette pour ordinateur ou encore une trousse de toilette.

Sac à dos Grounds 22 Backpack, Picture, 115 €

Classique mais pas uniquement

Altra

Randonnée pour gens sérieux ? Petite balade entre amis ? Cette chaussure de la marque américaine Altra mêle habilement les codes de la haute randonnée avec des technologies modernes.

Légère et souple, la Lone Peak Hiker 2 offre un excellent maintien de la cheville et une adhérence sans faille, grâce à l'utilisation de plusieurs technologies ayant fait leurs preuves. Et pourtant, le modèle se révèle parfaitement respirant en utilisation quotidienne.

Chaussures Lone Peak Hiker 2, Altra, 170 €

Une halte sous la tente

Et si on profitait du retour des beaux jours pour s'offrir une nuit sous la tente ? La Dragonfly Osmo Bikepack de Nemo a été pensée spécifiquement pour les amateurs de vélo qui aiment faire une halte en pleine nature. Une fois pliée, ce modèle se range très facilement dans une housse imperméable dédiée et dispose de fixations réglables pour la suspendre au cadre de votre monture. Très bien pensée, cette tente est aussi légère, déperlante et robuste.

Tente Dragonfly Bikepack Osmo, Nemo, 659,99 € en modèle 2 places