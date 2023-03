Voici les plus beaux sites des Gorges du Verdon

Plus grand canyon d’Europe, les gorges du Verdon attirent chaque année plus d’un million de visiteurs. A cheval sur le département du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, le site qui s'étend sur 50 km déploie des paysages à couper le souffle. Une zone préservée, dont voici les plus belles escales entre le lac de Sainte-Croix et Castellane.

Le lac de Sainte-Croix

A l'ouest des gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix fait sensation avec ses eaux dont les couleurs varient du turquoise à l'émeraude, avec en arrière plan la montagne. Lac artificiel créé en 1973, à la suite de la construction du barrage de Sainte-Croix, il s’étend sur plus de 2.000 hectares et réserve une foule d’activités. Parmi elles : baignades, sortie en kayak ou à voile et randonnées dans les environs comme dans le joli village de Moustiers-Sainte-Marie.

Les Gorges depuis le canyon en canaoë

Aux beaux jours, se lancer dans une virée en canoë pour observer les gorges et ses falaises depuis le canyon est un incontournable. Un des plus beaux sites pour naviguer se trouve au pied du pont du Galetas. Evidemment très plébiscité, il s'agira alors de remonter les gorges du Verdon. Autre site, cette fois à l'extrême sud-ouest du lac de Sainte-Croix, le pont du même nom donnera accès aux gorges des trois lacs, moins prises d'assaut.

La route des crêtes

Depuis la commune de la Palud-sur-Verdon, la route des crêtes réserve cette fois une vue de haut sur les gorges. Route panoramique de 24 km formant une boucle, ce circuit parcourant les crêtes du grand canyon est jalonné de 14 belvédères. D'ici, la vue est imprenable et offre en prime l'occasion d'observer le vol de grands rapaces.

le Pont de l'Artuby

Surplombant les gorges, le pont de l'Artuby haut de 182 mètres vaut le détour pour les amateurs de sensations fortes. C'est en effet, le plus haut pont d'Europe d'où s'élancer pour un saut à l'élastique.

Le village de Moustiers-Saint-Marie

Labellisé plus beau village de France, Moustiers-Sainte-Marie est assurément une véritable pépite. Niché au pied des falaises, aux portes avales des Gorges du Verdon, la commune séduit par son charme provençal et sa localisation à deux pas du lac de Sainte-Croix. Elle est également réputée pour sa faïence, dont Louis XIV louait déjà les mérites.

Le village de Castellane

Lui aussi est situé aux portes du Verdon mais cette fois-ci en amont des Gorges. Le village médiéval de Castellane, dominé par son fameux piton rocheux de près de 200 m de haut où il est possible d'accéder après une marche d'une quarantaine de minutes, mérite à son tour une escale.