Voici les 5 signes qui montrent qu’un chat s’ennuie

L’ennui chez le chat peut se traduire par différents signaux, auxquels le maître doit particulièrement faire attention afin de prévenir le bien-être de son félin au maximum. Voici 5 signes qui montrent qu'un chat s'ennuie.

S'il témoigne d'une grande indépendance, le chat peut lui aussi avoir ses coups de blues et cela même en passant en moyenne quinze heures par jour à faire la sieste.

Ce petit félin peut ainsi émettre divers signaux qui doivent alerter son maître afin d’occuper son animal.

Un toilettage excessif

Lorsqu’un chat s’ennuie, il peut ressentir des troubles de l’anxiété. Ainsi, il peut arriver qu’il se lèche plus qu’à l’accoutumée. Un comportement qui peut s’avérer dangereux.

En effet, il risque davantage d'avaler ses poils, ce qui peut nuire à son système digestif. Dans les cas les plus extrêmes, des boules de poils peuvent se former et stopper complètement le transit, provoquant une occlusion intestinale chez l’animal.

Un léchage répété peut également faire apparaître des zones irritées sur le corps du félin, qui peut alors, en raison des picots présents sur sa langue, s’infliger d’importantes plaies.

Votre chat passe tout son temps à dormir

Si le sommeil est prépondérant dans le mode de vie d’un chat, il peut arriver que ce dernier décide, en cas d’ennui, de dormir davantage qu'une quinzaine d'heures. Le maître est invité à surveiller son animal, notamment en cas de changement de comportement.

En effet, le félin peut ainsi changer ses habitudes et même devenir plus actif la nuit, en raison d’un surplus d’énergie.

Il s’attaque à vos objets

Lorsqu’un chat s’ennuie, il va accumuler un trop-plein d’énergie. Pour pallier cette accumulation, il risque de causer des ravages, en s’attaquant aux meubles, en les griffant notamment. Une façon pour lui de signifier qu’il a besoin de compagnie.

Dans ce cas de figure, il peut être conseillé d’acheter une tour à griffer, afin de permettre au chat de grimper, se gratter et même de se percher.

le chat devient bagarreur

En plus de vouloir tout détruire, le chat peut devenir plus bagarreur, que ce soit avec un être humain ou bien d’autres animaux, lorsqu’il manque d’activités.

Il est important pour le maître de rapidement mettre un terme à ce comportement chez son animal, au risque que celui-ci s’installe durablement.

Votre animal mange plus que d’habitude

S’il ne sait pas comment s’occuper, le chat peut aussi décider de passer le temps en mangeant. Cette habitude peut être compliquée à percevoir pour le maître dans les premiers instants.

Afin de prévenir, cette consommation excessive de nourriture, il est conseillé d’acheter à sa boule de poils des jouets pouvant distribuer des croquettes, afin de stimuler et de réguler les repas.