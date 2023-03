Alpine : une édition limitée A110 San Remo célèbre les 50 ans de son titre mondial

En 1973, la marque Alpine remportait son premier titre constructeur, lors du championnat du monde des rallyes (WRC) nouvellement créé. Elle a choisi de célébrer cette victoire avec une édition limitée de son Alpine A110, estampillée San Remo 73.

Séquence nostalgie chez Alpine en ce vendredi 17 mars. Le constructeur tricolore a lancé la commercialisation d'une édition spéciale et limitée de son A110, baptisée San Remo 73. Un nom mythique et synonyme de victoire pour la marque au A fléché. Il y a 50 ans, sur les routes étroites et sinueuses de la ville italienne, Alpine démontrait une nouvelle fois l'agilité de son bolide.

Nous sommes en 2023 et le constructeur, que le groupe Renault a fait renaître de ses cendres en 2017, entend rendre hommage à son glorieux passé. Maquillée avec le «Bleu Caddy» de la version originale de 1973 et ses bandes noires et blanches, la nouvelle A110 San Remo sera limitée à 200 exemplaires au prix de 89.000 euros, tout de même.

© Alpine

Une livrée exclusive qui, pour ce prix, profite du moteur de 300ch des versions S et R pour un poids de 1.116 kg sur la balance. Une petite bombe qui reçoit tout de même un équipement moins spartiate que la version de base. Jugez plutôt : un toit en fibre de carbone verni rouge, une sortie d'échappement «sport actif», des sièges baquets spéciaux Sabelt Racing brodés avec le sigle «73 World Champion», et même une petite plaque attestant de son numéro de série sur les 200 exemplaires.

Côté jantes, on découvre aussi des modèles de 18 pouces nommés «Grand Prix» et d'un blanc brillant. A cela s'ajoute des éléments souvent disponibles en option sur les versions A110, comme les rétroviseurs extérieurs électriques rabattables, ou encore l'aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul.

© Alpine

Avec cette édition spéciale, Alpine espère toucher les collectionneurs au cœur. Les éditions limitées de la marque sont en effet souvent recherchées chez les passionnés qui chérissent ces objets exclusifs. Un constat qu'Alpine a intégré à sa stratégie, en lançant régulièrement des éditions spéciales et limitées.

L'ensemble de cette édition respire d'ailleurs la nostalgie des 50 ans de cette victoire à San Remo. Les passionnés de la marque avaient retenu leur souffle lors de ce 10e rallye de la saison 1973, qui marquait la naissance du championnat WRC. Une année qui avait vu Alpine inscrire 5 victoires sur les 10 épreuves de la saison. San Remo confirmait alors la suprématie des ancêtres de l'A110, Jean-Luc Thérier et son copilote Jacques Jaubert montaient sur la première marche du podium devant Fiat, qui espérait encore remporter la victoire sur ses terres italiennes. Toute une histoire...