Mode : quelles seront les couleurs phares du printemps-été 2023 ?

La saison printemps-été s'annonce multicolore. Rose flashy ou poudré, vert intense, camaïeu de bleus mais aussi le lilas vont se partager l’affiche les mois prochains.

Le rose toujours au top

Chouchou des créateurs, il ne quitte plus les podiums depuis plusieurs saisons. Ce printemps-été ne fait pas exception. Une fois de plus, le rose s'impose parmi les couleurs phares des beaux jours. Pastel ou fuchsia, il fait le grand écart et investit toutes les pièces : top, tailleur, robe.

Le vert persiste

Déjà largement plébiscité cet hiver, le vert poursuit sur sa lancée. Coloris printanier par excellence, il joue sur tous les tableaux et se décline dans des tonalités franches ou plus nuancées.

Le bleu a la cote

Le bleu et sa large palette de nuances habillent les collections de la saison à venir. Roi ou pastel, mais toujours lumineux, il est à la fête ce printemps.

Le lilas toujours là

Synonyme de douceur et d'arrivée du printemps, le lilas se taille à nouveau une place dans les couleurs plébiscitées cette saison après avoir déjà séduit les créateurs, il y a deux ans.