Jymp : on a testé ce nouveau cours de sport qui associe corde à sauter et fitness

Après un joli succès sur les réseaux sociaux via des petites vidéos de corde à sauter, Morgane Miller a lancé son concept : JYMP. Une activité physique qui mélange fitness et corde à sauter, à retrouver sous la coupole de la Samaritaine à Paris.

Tout est parti d’une petite série de vidéos postées sur Instagram pendant le confinement en 2020. Face au succès, Morgane Miller a lancé le JYMP.

Avec Steven, coach de sport certifié, ils ont monté ce nouveau concept qui devrait plaire à tous les nostalgiques des cours d’école : du sport basé sur la corde à sauter (JUMP), avec des mouvements de fitness (GYM) baptisé JYMP.

Disponibles via un programme de huit semaines accessible en ligne, les cours de JYMP sont désormais donnés à la Samaritaine en chair et en os. Morgane et Steven ont installé leur concept au dernier étage du grand magasin, sous la magnifique coupole.

L’espace est grand et permet de suivre les instructions dans de bonnes conditions. Les cordes à sauter ainsi qu’un snack sont fournis sur place, il n’y a plus qu’à venir en forme, équipé d'une bonne paire de baskets.

Du cardio, du renforcement et une chorégraphie

Le cours se déroule en plusieurs parties, et permet dans un premier temps de revoir les bases de la corde à sauter mais aussi de peaufiner sa technique. De gestes simples aux enchaînements complexes, le cours est rythmé.

La partie fitness et renforcement permet de faire chauffer tous les muscles du corps tout en faisant légèrement redescendre le rythme cardiaque.

A la fin, Morgane et Steven proposent une petite chorégraphie à réaliser avec les différents gestes et techniques appris tout au long du cours, le tout sur de la musique entraînante et des effets de lumière très colorés.

Il faudra débourser 38 euros pour profiter de ce cours original dans un lieu qui l’est tout autant. 45 minutes de corde à sauter pour faire du sport et bouger autrement, JYMP est à la Samaritaine jusqu’à fin avril.



JYMP, Samaritaine, 9, rue de la monnaie, Paris (1e)