Mode: voici les 5 tendances pour le printemps/été 2023

Le printemps est là et avec lui les tendances incontournables de la saison. Parmi elles, le crochet et la maille, comme la veste en tweed ou encore le short taille haute.

La maille et le crochet toujours au top

Après avoir fait leur grand retour la saison dernière, le crochet et la maille sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Cette tendance phare des années 1970 investit cette année encore massivement le dressing estival. Robes et tops l'adoptent sans l'ombre d'une hésitation, avec à la clef un look délicieusement rétro.

Le short taille haute a la cote

Erigé au rang de pièce mode dans les années 1950 grâce à Marilyn Monroe et son célèbre modèle blanc mettant en valeur ses courbes, le short taille haute a la cote cette saison. Il se décline dans toutes les couleurs et les matières et joue la carte d'un style chic et décontracté.

Les blouses et robes brodées sont partout

Le printemps-été se place plus que jamais sous le signe de la broderie. En tête, la broderie anglaise, caractérisée par ses œillets percés à même le tissu puis brodés. Résolument élégante et raffinée, elle figure parmi les incontournables de la saison et habille blouses et robes dans esprit chic et champêtre.

La veste en tweed, l'incontournable du printemps

La petite veste en tweed résolument chic figure parmi les «must-have» de la saison. Pièce emblématique de la maison Chanel sans cesse revisitée, elle est déclinée par nombre de créateurs ce printemps-été et se pare de tons résolument printaniers.

Le pull et la veste sans manche jouent des coudes

Les pièces sans manche ont opéré leur retour ces dernières saisons. Leur cote de popularité continue de grimper ce printemps. Après la doudoune sans manche, le pull et la veste en jean, eux aussi départis de cet attribut, figurent parmi les pièces tendance des prochains mois.