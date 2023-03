Ce signe astrologique serait le moins sociable

Certains signes astrologiques sont connus pour être très sociables, comme les Gémeaux. Mais d’autres au contraire, ne sont pas très à l’aise en société.

Il préfère rester seul. Quand il s’agit de faire des activités de groupe, le Capricorne a tendance à manquer d’entrain. Et pour cause, «c’est l’un des signes les moins sociables du Zodiaque», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot.

En effet, selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, ce signe est un «grand solitaire et n’aime trop pas sortir».

Gouverné par Saturne, la planète de la solitude et de l'introspection, ce signe de Terre est réservé, et généralement, «il a peu d’amis».

Contrairement à certains congénères, comme le Lion et les Gémeaux, «il n’est pas du genre à se mettre en avant devant des inconnus». Il a du mal à se lier avec autrui et «a besoin de se sentir rassuré, en sécurité».

Autre signe peu sociable : le Cancer. Nathalie Marcot explique que ce signe d’Eau est assez «timide et introverti». Dirigé par la Lune, et en raison de son élément, l’Eau, «ce natif est très émotionnel, et il peut avoir du mal à gérer ses émotions».

En résumé, le Cancer n'est pas souvent partant quand il s'agit d'aller boire un verre avec des amis. Il aime rester chez lui dans son petit cocon. «Ce signe préfère se mettre au coin du feu avec un bon plaid», note l’astrocoach, qui tient une chaîne Youtube.