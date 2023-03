Le ZooParc de Beauval inaugure son cinquième hôtel et sa grande volière en avril

Après une année record en 2022, le parc zoologique le plus fréquenté de l’Hexagone inaugure samedi 1er avril son cinquième hôtel, avant d’ouvrir mi-avril, sa nouvelle volière, la plus grande d'Europe.

Alors que le parc a accueilli l’année dernière 2 millions de visiteurs, un record de fréquentation pour l’établissement, le ZooParc de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) poursuit son développement.

Après 18 mois de travaux et un investissement de plus de 20 millions d'euros, il inaugure ce 1er avril son 5e hôtel sur le thème du Mexique, avec à la clef un voyage en Amérique latine. À 8 minutes du parc, cette nouvelle adresse au bord du Cher donne une seconde vie à l'ancien hôpital de Saint-Aignan et propose 138 chambres pour accueillir un nombre croissant de visiteurs. En 2022, la fréquentation du Parc a augmenté de 43 % par rapport à 2021. En cause notamment, la redécouverte du territoire par les visiteurs français depuis le Covid.

Le nouvel hôtel, Les Rivages de Beauval, ouvre ce samedi 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril !



Venez vous dépayser dans un cadre à la déco latino et à l’ambiance “caliente”.



Vous n’avez pas encore réservé ? Direction le Mexique ici. https://t.co/TeIcPz3RTq — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) March 27, 2023

Sous le feu des projecteurs depuis l’arrivée des pandas Yuan Zi et Huan Huan, prêtés par la Chine en 2012 pour 10 ans et dont le bail a été prolongé jusqu'en 2024 en raison de la crise sanitaire, le site s'apprête également à inaugurer un autre gros chantier.

La plus grande volière d'Europe inaugurée mi-avril

Samedi 15 avril, la Grande Volière Sud-Américaine ouvrira ses portes après un an de travaux et un investissement de 14 millions d'euros. Après l'inauguration du Dôme équatorial en 2020, ce nouvel espace accueillera 500 oiseaux sud-américains et une trentaine de mammifères dont des fourmiliers géants et des singes hurleurs dans une volière de près de 2 hectares et 35 mètres de haut, devenant par la même occasion la plus grande volière d'Europe.

Dès le 15 avril, entrez dans notre nouveau territoire sud-américain : la Grande Volière Sud-Américaine ! Partez à la découverte de ce nouvel espace suspendu entre “ciel et terre” peuplé d’oiseaux et de mammifères ! #LaGrandeVoliereBeauval pic.twitter.com/o28Wx6U7fD — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) March 29, 2023

Les visiteurs y évolueront sur une passerelle en hauteur, à une dizaine de mètres au-dessus du sol, en immersion.

Un nouveau lieu qui, outre l'émerveillement du public, participera à la préservation des espèces. Pour mémoire, le ZooParc de Beauval accueille 35.000 animaux de 800 espèces différentes sur 45 hectares. Il est par ailleurs connu pour être le seul parc français à accueillir des pandas, dont trois nés à Beauval.