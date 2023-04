Changement de lunettes : voici les 5 signes qui doivent vous alerter

Aujourd’hui, sept Français sur dix portent des lunettes, selon des données officielles. Ce sont autant de personnes qui sont susceptibles de devoir en changer quand elles ne sont plus adaptées. Mais, pour ce faire, quels sont les signes qui doivent alerte ?

Quand faut-il changer de lunettes ? Les avis divergent, mais selon la plupart des ophtalmologues, il est nécessaire d’en changer tous les deux à trois ans, afin d’adapter au mieux les verres à sa vue. Cela abstraction faite de plusieurs signes qui peuvent mettre la puce à l’oreille pour remplacer ses lunettes plus rapidement.

Des verres abîmés

Les lunettes sont un bien précieux pour les personnes qui en portent. Habituellement, il est plutôt rare de les remplacer à la moindre rayure. Néanmoins, si la seule paire dont on dispose est abîmée, il est conseillé d’en changer au plus vite.

En effet, inconsciemment et même si la rayure en question est minime, l’œil sera attiré par ce défaut, et non par ce qu’il voit devant lui. Cela perturbera la vision également sur le long terme, puisque la correction du défaut visuel est amenée à diminuer en efficacité si le verre est endommagé.

Fatigue visuelle et maux de tête

Un mal de tête passager peut être anodin, mais s’il est récurrent et intervient essentiellement lorsque l'on porte des lunettes, il faut s’en inquiéter. Cela d’autant plus si à ce symptôme s’en ajoute un second : la fatigue visuelle.

Cela signifie alors que les verres ne sont plus adaptés à la vision, et que le cerveau force les yeux à niveler les deux yeux, provoquant des douleurs désagréables et un épuisement certain.

Vue altérée

Autre signe avant-coureur, la vision trouble. Cela pourrait être la fatigue, ou alors un verre dépoli. En outre, le verre est si détérioré à la surface qu’un simple coup de chiffon ne suffit plus, la transparence du verre n’est plus assurée.

Pour rappel, afin d’éviter une telle situation, il est préférable de garder ses lunettes dans un étui, à l’abri des meubles ou autres surfaces qui pourraient altérer la qualité des verres.

Perte de visibilité la nuit

Les lunettes permettent certes, de voir de jour, mais aussi la nuit, lorsque la luminosité baisse. Or, si ces dernières n’assurent pas ou plus leur rôle, c’est tout simplement qu’elles ne sont pas adaptées.

A noter que selon une étude de la DREES en 2014, porter des lunettes ou des lentilles ne garantit pas forcément de retrouver une bonne vue. «En moyenne, grâce à leurs lunettes ou leurs lentilles, les adultes récupèrent une bonne vue : 92% des adultes n’ont plus de difficulté́ résiduelle à voir de près, et 96% n’en ont plus pour voir de loin», souligne l’étude.

lire sans lunettes

Si devoir lire sans lunettes pourrait laisser penser que la vue s’améliore, c’est pourtant bel et bien tout le contraire.

Cela signifie sans surprise qu’il y a un problème avec les verres et qu’ils ne sont pas ou plus adaptés. Aller voir un ophtalmologue sera toujours la meilleure solution.