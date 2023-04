Voici les 3 signes astrologiques les plus malchanceux

La chance ne sourit pas à tous les signes du zodiaque. De par leur caractère, certains ont surtout du mal à la provoquer, ou lorsqu’elle se présente, à la saisir et à savoir en profiter.

Et la première place du podium est occupée par le signe de la Vierge. Les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre «ont besoin de tout analyser et aiment tout prévoir», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Sauf qu’en étant perpétuellement dans le contrôle et en craignant le moindre rebondissement, «la Vierge va avoir tendance à passer à côté de nombreuses opportunités». Et quand la roue tourne en sa faveur, «elle se dit que c’est trop beau pour elle».

Ce signe de Terre, élément qui symbolise notamment la raison et le pragmatisme, peine à compter sur la chance car elle ne lui fait pas confiance. Si elle veut déclencher sa bonne étoile, il faut qu’elle arrive à lâcher prise.

A noter que ce ne sont là que des tendances générales. En effet, pour faire une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l'ascendant, la Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.

le cancer et le capricorne complètent le trio de tête

A la deuxième place du classement, on retrouve le Cancer. Ce signe d'Eau «voit souvent le mal partout et se concentre sur ce qui ne va pas», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Par conséquent, même s’il est chanceux, que ce soit en amour ou dans le cadre professionnel, le Cancer va se convaincre que ce n’est pas le cas. Il va «chercher le problème et passer à côté de supers opportunités», décrypte l'astrocoach. De plus, il a tellement peur d’être déçu, qu’il va préférer ne pas prendre le risque d’en profiter.»

Sans compter que le Cancer aime «rester dans sa zone de confort, le côté cocooning», particulièrement les femmes nées sous ce signe, précise Nathalie Marcot. Or, la chance implique généralement des changements et des efforts, «que ces natifs ne sont pas forcément prêts à accepter et à fournir dans la durée».

Enfin, sur la troisième marche, on retrouve le Capricorne. Travailleur, déterminé, et persévérant, ce signe de Terre, comme la Vierge, est «très cartésien et n’y croit tout simplement pas. Il ne croit qu’au travail».

Pour lui, aucun événement heureux ne se produit par hasard. S’il a lieu, c’est parce qu’il le mérite. D’autre part, souligne l'astrocoach, «il est assez casanier et solitaire». Dans ces conditions, «il a ainsi beaucoup moins l’occasion de la provoquer et de la saisir».