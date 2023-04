Voici le signe astrologique qui serait le moins aventurier

Contrairement au Sagittaire, le Capricorne n’est pas un grand aventurier. Solitaire et casanier, ce signe de Terre préfère rester chez lui.

Tous les signes appartenant à l’élément Terre ne sont pas connus pour être de grands aventuriers, mais la palme revient au Capricorne.

Et pour cause, ce signe «aime la stabilité et la sécurité, or l’aventure est synonyme d’imprévus et d’incertitudes», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Dirigé par Saturne, la planète de la solitude, de l’introspection, et de la sagesse, cet être solitaire «préfère rester dans son cocon, plutôt que d’aller voyager au bout du monde».

Pour s’épanouir, «la Capricorne a besoin d’avoir ses repères», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Et il est suivi de près par le Taureau. Partir à la découverte de terres inconnues avec son sac à dos, très peu pour lui.

«Il préfère explorer et s’occuper de son jardin», note Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Très casanier, ce natif a lui aussi besoin «de sécurité et de confort».