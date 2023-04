Voici les 20 destinations les plus écoresponsables en 2023 selon cette étude

Quelle destination choisir pour un city break «green» ? Une récente étude a dévoilé le classement des villes à privilégier par les voyageurs écoresponsables en 2023 à travers le monde. Rotterdam, aux Pays-Bas, arrive en tête.

Alors que 56 % des Français confirment avoir modifié leurs comportements pour voyager de manière plus durable ces cinq dernières années, le moteur de recherches Kayak a établi le palmarès des destinations urbaines à privilégier pour des voyages responsables. L’étude a ainsi analysé 167 villes dans 63 pays et s’est appuyée sur 28 critères tels que les options de transports en commun, le nombre d'itinéraires cyclables et pédestres, la qualité de l’air, l'accréditation carbone des aéroports ou encore l’accès à des activités respectueuses de l’environnement à l'instar des visites culturelles.

Dix villes européennes en tête du classement

Et la palme «verte» est décernée en 2023 à Rotterdam aux Pays-Bas. Une première place que la ville portuaire doit notamment à son excellent réseau ferroviaire et à un système avancé de gestion du carbone de son aéroport. La commune offre par ailleurs la plus grande longueur de pistes cyclables, souligne l'étude.

Elle est suivie en deuxième position par une autre ville néerlandaise, Amsterdam, elle aussi réputée pour son réseau cyclable. La ville autrichienne de Graz, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, vient clore le trio de tête grâce, entre autres, à ses liaisons ferroviaires, suivie de Trondheim (4e), en Norvège, et de Munich (5e), en Allemagne. Avec dix villes européennes en tête de ce classement, l'Europe figure ainsi parmi les destinations à privilégier pour un tourisme durable. En Suisse, Zurich s'offre par ailleurs une huitième place et Vienne, en Autriche, clôt ce top 10.





Les pays nordiques, souvent mis en valeur pour leur politique de développement durable, se taillent également une belle place parmi les destinations responsables. Helsinki, en Finlande, mais aussi Stockholm et Göteborg, en Suède, arrivent ainsi respectivement à la 6e, 7e et 9e place de ce classement. Sans compter que Bergen et Oslo (Norvège), Copenhague (Danemark) et Malmö (Suède) figurent, quant à elles, dans le top 20, au côté notamment des villes allemandes de Francfort (11e), Hambourg (12e) et Berlin (13e) ou encore de Genève (14e), en Suisse, Bruxelles (16e), en Belgique, et Prague (18e), en République tchèque.

Paris en 26e position

Plusieurs villes françaises figurent par ailleurs un peu plus loin dans ce classement. Bordeaux arrive ainsi à la 21e place grâce, entre autres, à son réseau de pistes cyclables. Paris se hisse, de son côté, à la 26e place. Une position qu’elle doit à la possibilité de découvrir de nombreuses attractions culturelles à pied. Dans le sud, Nice se classe enfin 32e et Marseille 55e.