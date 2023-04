Tourisme : voici les 5 meilleures îles où voyager en Méditerranée selon une étude

La Méditerranée attire chaque année des millions de voyageurs. Si ses eaux cristallines et ses paysages séduisent unanimement, le journal britannique le Telegraph a voulu identifier «une bonne fois pour toutes» les meilleures îles méditerranéennes où poser ses valises. La Corse arrive dans le peloton de tête.

Des pépites parmi les pépites. S’appuyant sur 28 critères - de la météo à la température de l'eau, en passant par les musées, les sites antiques, les hôtels cinq étoiles, les restaurants étoilés Michelin, les merveilles naturelles ou encore les sites de plongée PADI - le journal a dressé son palmarès des 50 meilleures îles méditerranéennes. Voici les 5 premières.

Malte

Berceau de Corto Maltese, personnage d’Hugo Pratt, et du célèbre ordre de Malte, l'île éponyme se classe cinquième de ce palmarès. Entre temples néolithiques et villes fortifiées, dont sa capitale La Valette qui abrite la sublime cathédrale Saint Jean, Malte s'est notamment illustrée dans la catégorie «Histoire et Culture». Le petit port coloré de Marsaxlokk et l’île de Gozo, paradis des plongeurs valent évidemment, eux aussi, le détour.

Corse

L'île de beauté est fidèle à sa réputation. La Corse arrive ainsi à la quatrième place au classement général des plus belles îles de Méditerranée. Elle arrive même à la seconde place dans la catégorie «merveilles naturelles». Des calanques de Piana, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux falaises de Bonifacio en passant par la réserve naturelle de Scandola ou encore le désert des Agriates, les paysages corses sont effectivement difficilement égalables.

Sardaigne

Voisine de la Corse, la Sardaigne rafle la troisième place du podium. Elle détrône même l'île de beauté dans la catégorie «merveilles naturelles», où elle arrive première. Avec plusieurs sites classés par l'UNESCO dont l'archipel de la Maddalena ou encore le site archéologique de Su Nuraxi de Barumini, connu pour abriter l'un des plus beaux exemples de nuraghi, des tourelles de pierre datant de l'âge du bronze, la Sardaigne s'illustre également pour ses nombreux festivals.

Chypre

Deuxième au classement général, Chypre séduit pour la diversité de ses paysages entre mer et montagne mais aussi pour le large éventail d'activités qu'elle offre notamment culturelles avec trois sites classés au patrimoine mondiale. Parmi eux, le site de Paphos et ses ruines antiques.

Sicile

Plus grande île de Méditerranée, la Sicile se hisse à la première place de ce palmarès. Egalement arrivée première dans la catégorie «Histoire et Culture», l'île italienne située au sud de la botte, regorge en effet de sites antiques. Parmi eux : sa célèbre vallée des temples, à Agrigente, sur la côte sud ou encore son théâtre gréco-romain de Taormine (photo) surplombant la mer. Sans oublier ses sites naturels d'exception, dont la réserve de Zingaro et bien sûr l'Etna, plus haut volcan actif d'Europe.