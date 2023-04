Voici la couleur qui porte le plus chance pour chaque signe astrologique

En astrologie, chaque natif est associé à une ou plusieurs couleurs. Voici celles qui sont censées vous porter chance et vous aider à surmonter les aléas du quotidien en fonction de votre signe, selon l’astrologue Claude Alexis.

BÉLIER (21 MARS – 19 AVRIL)

Extraverti, audacieux, et honnête, la Bélier, signe associé à l’élément Feu, a une seule couleur de prédilection : le rouge.

TAUREAU (20 AVRIL – 20 MAI)

Signe de Terre, le Taureau est un être gourmet et gourmand lié aux couleurs de la nature, plus précisément au vert et au brun.

GÉMEAUX (21 MAI – 20 JUIN)

Gouvernés par Mercure, planète de la parole et du langage, les Gémeaux ont tout intérêt à porter du gris et du bleu turquoise.

CANCER (21 JUIN – 22 JUILLET)

Très famille, câlin et empathique, le Cancer est associé à quatre couleurs : le blanc, l’argent, le noir et le bleu.

LION (23 JUILLET – 23 AOÛT)

De son côté, le Lion, signe régi par le Soleil, peut compter sur deux couleurs chaudes : le jaune et l’orange.

VIERGE (24 AOÛT – 22 SEPTEMBRE)

Les couleurs porte-bonheur de la Vierge, signe analytique, serviable, et patient, sont le bleu, le vert, le gris et l’orange.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Dirigé par Vénus, la planète de l’amour, la Balance doit miser sur le rouge et le bleu ciel pour mettre toutes les chances de son côté.

SCORPION (23 OCTOBRE – 21 NOVEMBRE)

Le Scorpion, signe d’Eau intuitif, magnétique et mystérieux, est lié à trois couleurs : le noir, le violet et le rouge.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Les personnes nées sous le signe du Sagittaire, le plus optimiste du Zodiaque, doivent privilégier le rouge, l’orange et le violet.

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)

Les couleurs associées au Capricorne, signe très terre à terre, besogneux et sérieux, sont le brun et le marron.

VERSEAU (20 JANVIER – 19 FÉVRIER)

Régi par Saturne et Uranus, le Verseau, un signe solitaire et marginal, a trois couleurs fétiches : le violet, le vert et l’indigo.

Poissons (20 février – 20 mars)

Rêveurs, sensibles et imaginatifs, les Poissons peuvent compter sur le bleu turquoise, le vert et le jaune.