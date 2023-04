Bretagne : le guide qui fait découvrir la région autrement

La Bretagne ne se résume pas à son littoral. Pour sortir de l’image de carte postale traditionnelle, Nicolas Le Goff, signe «La Bretagne autrement», un guide urbain qui part à l’assaut de sept villes bretonnes et de leurs alentours, à visiter grâce à la mobilité durable, à pied, en vélo et même en bateau-bus.

Hors des sentiers battus. Faire un pas de côté, telle est l’ambition du guide de voyage «La Bretagne autrement» (Ed. Ouest-France, 19,90 €). Un ouvrage né de l’envie de proposer un autre visage de la Bretagne, «hors des clichés», note son auteur Nicolas Le Goff, qui a choisi de mettre en avant les sept plus grandes villes de la région, de Rennes à Vannes en passant par Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, Quimper et Lorient.

Des villes qu'il a voulues ériger au rang de destinations à part entière, à découvrir en prime toute l'année, dont il dévoile une foule d'adresses originales et inattendues, entre cafés atypiques et tables réjouissantes à tous les prix, tiers lieux et sites culturels insolites et escapades pour se mettre au vert même en ville. «Souvent on parle du littoral breton, de ses îles, de ses crêperies, de ses bigoudens, j’ai voulu raconter une Bretagne plus urbaine dotée d’une scène culturelle, architecturale et gastronomique enthousiasmante», souligne ce natif d’un petit village près de Rennes, déjà à l’origine plusieurs guides sur le Grand Paris et le tourisme durable.

A pied, à vélo, en transports en commun

De tourisme durable, il est d'ailleurs à nouveau question dans cet ouvrage, puisqu'il propose de partir à la découverte de ces sept villes, mais aussi de leurs alentours, par le biais de la mobilité douce, en combinant visites à pied, à vélo et en transports en commun.

©Nicolas Le Goff ©Nicolas Le Goff ©Nicolas Le Goff

L'occasion par exemple d'aller traîner ses guêtres à la Basse-Cour, une guinguette festive à vingt minutes en vélo du centre-ville de Rennes; d'emprunter à Brest, le téléphérique pour profiter du quartier des Capucins; de se rendre depuis Saint-Brieuc sur la plage du Valais pour profiter de ses étonnants cabanons colorés aux airs d'ailleurs ou encore d'embarquer dans un bateau-bus pour se rendre à Port-Louis à quelques encablures de Lorient. Tout un programme, fruit d'une année de travail, qui ne se cantonne pas à l'hypercentre mais suggère de nombreuses escapades comme autant d'épicentres, conclut Nicolas Le Goff.

Sept villes, qui outre les nombreuses pépites qu'elles ont à dévoiler dans les terres ou en bord de mer, ont également un autre point commun puisqu'elles sont toutes accessibles en TGV. De quoi jouer la carte du tourisme durable jusqu'au bout, aussi bien sur place que pour s'y rendre.

La Bretagne autrement, Editions Ouest-France, 19,90 €