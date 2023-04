Mode : voici les tendances maillots de bain de cet été 2023

En attendant de voir les températures grimper, les tendances maillots de bain se profilent déjà. Cet été, les modèles cut-out, scintillants ou parés de couleurs vives vont faire fureur à la plage et au bord de la piscine.

Les modèles cut-out toujours bien là

Ils ne quittent plus les abords de la piscine. Cet été encore, les modèles cut-out, découpés ici et là, que ce soit sur le ventre ou sur les hanches, joueront les stars et se tailleront une belle place dans les valises.

Les maillots «glitter» au rendez-vous

Il faut que ça brille. Les maillots scintillants joueront de leur éclat cette saison sous le soleil estival, avec à la clef un look chic et pétillant.

Les rayures ont la cote

Verticales ou horizontales, fines ou larges, bicolore ou multicolore, les rayures investiront les maillots de bain cet été. Une tendance rétro chic.

Le maillot asymétrique joue les prolongations

Pas question, non plus, d'abandonner cette saison les modèles asymétriques. Les maillots dotés d'une bretelle se taillent encore une belle place dans les collections.

Les couleurs vives au rendez-vous

Si l'été dernier les maillots pastel figuraient parmi les tendances du moment, les couleurs vives s'imposent plus que jamais cette année. Jaune, orange, rose, vert, les coloris intenses jouent la carte du monochrome.