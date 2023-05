Voici les 5 races de chiens les plus exposées aux problèmes de santé, selon une vétérinaire

Une vétérinaire américaine a fait un classement des chiens les plus susceptibles de développer des soucis de santé comme des maladies intestinales, cardiaques, ou encore des problèmes de moelle épinière.

Rache Siu est une vétérinaire américaine suivie par plus de 709.000 abonnés. Engagée pour la santé et le bien-être des animaux, l’experte a dressé une liste de cinq races de chiens de compagnie exposées aux pathologies les plus graves.

Le Boxer

«Bien qu'ils soient des chiens très joueurs, ils ont beaucoup de problèmes de santé», indique la vétérinaire Rachel Siu. Les chiens de la race boxer seraient ainsi plus exposés à des maladies intestinales, à des soucis respiratoires, ainsi qu’à des problèmes de moelle épinière ou de cœur. «Ils sont également très sujets au cancer, notamment les tumeurs à cellules mastocytaires, le lymphome et l'hémangiosarcome», a ajouté l’experte.

Le Shar Pe

Les chiens de la race Shar Pe seraient plus exposés à des infections cutanées, en raison de leur «peau lâche», a expliqué la vétérinaire sur son profil TikTok. Aussi, l’espèce est plus propice à des ulcères douloureux, provoqués par le repliement de la peau de la paupière sur elle-même. Selon l’experte, un Shar Pe sur cinq développera une hyperthyroïde. L’espèce a même donné son nom à une maladie, la fièvre de Shar Pe, qui entraîne de la fièvre, des gonflements articulaires, et possiblement même une insuffisance rénale.

Le Cavalier King Charles

Cette race est vingt fois plus susceptible que le chien moyen de développer une maladie cardiaque, nommée valvulopathie mitrale : «Elle touche 50 % de ces chiens dès l'âge de cinq ans et presque 100 % à l'âge de dix ans», a précisé Rachel Siu.

Selon une étude récente citée par la vétérinaire, 70% d’entre eux développent une affection neurologique en raison d’une malformation douloureuse du crâne : «J'ai vu des chiens de cette race mourir très jeunes à cause de leurs problèmes de santé», a-t-elle témoigné, indiquant que ce type de problèmes est très fréquent chez les races brachycéphales et celles avec des «faces écrasées».

Les Carlins

Le carlin est la race de chien la plus touchée par les problèmes respiratoires, a affirmé la vétérinaire. À titre d’exemple, nombre d’entre eux refusent de lâcher leur tube respiratoire après une anesthésie : «Beaucoup de ces chiens ont une faible tolérance à l'exercice et j'en ai vu beaucoup mourir d'insolation durant l'été», a-t-elle témoigné.

«Le fait d'avoir une face écrasée entraîne également des infections cutanées entre les plis, des maladies dentaires et rend leurs yeux plus susceptibles de sortir de l'orbite», a-t-elle ajouté.

Le Saint-Bernard

L’experte a mentionné les Saint-Bernard comme ayant des glandes salivaires hyperactives, estimant qu’il s’agissait pour elle d’un élément rédhibitoire à l’adoption : «En tant que vétérinaire qui défend la santé et le bien-être des animaux, je ne peux pas soutenir l'élevage de ces caractéristiques qui conduisent à ces problèmes simplement parce qu'ils sont considérés comme mignons», a-t-elle déclaré.