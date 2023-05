Musique à fond, lumières de boîte de nuit : on testé Decibel, le nouveau studio de danse à Paris

Nouveau studio de sport et de danse situé en plein coeur de Paris, Decibel propose des cours mélangeant chorégraphies simples et entraînantes à des mouvements de fitness. Le tout dans une salle aux allures de boîte de nuit.

Des mouvements de danse accessibles à tous, avec du cardio et du renforcement musculaire, le tout dans une salle plongée dans le noir avec des jeux de lumières : bienvenue chez Decibel. Ouvert depuis mars 2023, ce studio de danse est situé dans le quartier Beaubourg, en plein cœur de Paris.

Dans un premier temps, c'est le côté atypique du lieu qui ressort : Decibel partage son espace avec Le Cercle Boxing, concept de boxe et bootcamp. Un espace commun, mais une salle dédiée pour chaque activité. Décoration épurée et néons flashy des couloirs aux vestiaires en passant par les douches, l’expérience démarre dès qu’on passe le pas de la porte d’entrée.

Une fois bien chaussé, on file se placer dans la salle de danse, au niveau du numéro qui nous est attribué au moment de la réservation de la séance. Face au professeur et entouré de miroirs, on est vite plongé dans la pénombre afin de profiter au mieux des jeux de lumière.

©DECIBEL

Après un échauffement rapide permettant de se mettre dans l’ambiance, les différentes chorégraphies s’enchaînent. Les mouvements changent au fil des chansons, permettant de faire travailler toutes les parties du corps ainsi que le cardio.

Un rythme soutenu pendant 45 minutes

Pendant la séance, une chanson est dédiée à des exercices de renforcement musculaire. Celle-ci nécessite l’utilisation d’accessoires comme de petits haltères afin de corser un peu le cours. Si quelques pauses sont disséminées tout au long des 45 minutes afin de se désaltérer, le rythme est soutenu.

Sans temps mort, le cours passe vite et propose une façon de bouger beaucoup plus axée sur le plaisir que sur une simple répétition des mouvements. Après avoir bien transpiré, il est possible de prendre une douche dans les vestiaires aux lumières colorées.

Chaque professeur propose une ambiance sonore différente, avec des chorégraphies et exercices variés. Pour assister à un cours, il faudra débourser 29 euros. A savoir, pour une première réservation, la deuxième séance est offerte.

DECIBEL, 60, rue Quincampoix, Paris (4e)