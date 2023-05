Voici le signe astrologique qui serait le plus persévérant

Travailleur, productif et persévérant, le Capricorne va toujours au bout de ses objectifs.

S’il y a bien un signe qui fait preuve de persévérance, c’est le Capricorne. Comme l’affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, en astrologie, le Capricorne est «le signe de la réussite». En effet, les personnes nées entre 22 décembre et le 20 janvier sont connues pour être «sérieuses, consciencieuses, et obstinées».

Dirigé par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, aux lois, et à la patience, ce natif ne baisse pas facilement les bras. Quand il y a une difficulté ou un obstacle, le Capricorne n'abandonne pas. Et ce, que ce soit dans sa vie professionnelle et personnelle, souligne la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple, explique par exemple que ce signe de Terre «n’est pas du genre à divorcer». Même s’il n’est pas heureux dans son couple, «il va rester et s’accrocher en espérant que la situation finisse par s’arranger».

Pour rappel, ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.