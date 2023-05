Ces 10 astuces efficaces pour nettoyer facilement un barbecue

L'été approche tout comme l'heure des grillades. Mais une fois utilisé, le barbecue doit nettoyé avec attention pour prolonger sa durée de vie. Voici quelques astuces efficaces.

Une brosse à vaisselle classique, de l'eau et un chiffon sont les principaux ingrédients pour bien nettoyer son barbecue. Inutile de faire appel à des outils spéciaux.

UN papier journal

Pour faciliter le nettoyage de la grille, elle doit être chaude, pas brûlante ni froide. Ensuite, avec du papier journal roulé en boule, il faut la frotter avec et tout disparaît.

Un oignon

Cette astuce de grand-mère est toute simple, il suffit de couper un oignon en deux et de frotter sur la grille encore chaude, cela va détacher les graisses.

du bicarbonate de soude

Dans un seau, mettre de l'eau tiède avec du bicarbonate et frotter la grille avec une brosse ou un linge. Le bicarbonate va assainir et désodoriser en même temps.

un citron

Le ménage au naturel avec du citron, ça fonctionne. Toujours avec la grille chaude mais pas brûlante, couper le citron en deux et frotter sur la grille. Ce devrait enlever toute la graisse. Autrement, si vous ne voulez pas frotter, vous pouvez préparer une solution avec du jus de citron, du produit de vaisselle et de l'eau tiède, et y plongez la grille pour la nuit.

le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc va éviter d'abîmer votre barbecue. Vous devez frotter la grille avec un linge et du vinaigre blanc ou laisser tremper dans de l'eau et du vinaigre blanc.

un bain avec un peu de tout

Un bon bain pour votre barbecue sera très efficace. Laissez le tremper dans de l'eau chaude avec trois cuillères de bicarbonate, deux de vinaigre blanc et le jus d’un citron.

le lave-vaisselle

Et si on faisait au plus simple? Il est tout à fait possible de mettre sa grille de barbecue au lave-vaisselle avec un programme long et très chaud. Avant de mettre votre grille dans le lave-vaisselle vérifier tout de même les spécifications, normalement elles sont prévues pour.

le papier aluminium

Pour nettoyer votre grille avec du papier aluminium, il faut découper quelques feuilles du rouleau et les écraser pour en faire une boule bien compacte et frotter.

le soda

Le soda est parfait pour dégraisser et désoxyder les objets grâce à son acidité, son pH est compris entre 2,5 à 4,2. Laissez tremper votre grille dans le soda toute la nuit et au réveil passez un petit coup d'éponge dessus, rien de plus facile.

le savon noir

Le savon noir est un nettoyant avec un actif naturel. Pour dégraisser votre grille, mélanger le savon noir avec de l'eau bien chaude, frotter ou laisser tremper.

Si vous ne souhaitez pas passer par tout ce nettoyage, il y a une solution : la feuille de cuisson spéciale barbecue, elle permet de faire cuire vos aliments sans salir la grille et ainsi de gagner du temps.