Voici 8 astuces simples pour nettoyer les joints de carrelage noircis

Exposés à l'humidité, les joints de carrelage noircissent en emmagasinant des résidus de produits, de la poussière ou encore de la saleté. Il est important de les désinfecter.

Pour les garder propres, les joints de carrelage nécessitent un nettoyage régulier. Voici quelques astuces pour les blanchir en utilisant des ingrédients efficaces et peu coûteux, tout en évitant de frotter pendant des heures.

LE VINAIGRE BLANC

Le vinaigre blanc est utilisé de plusieurs façons. Aujourd'hui, il peut servir à blanchir et décrasser les joints de carrelage. Grâce à sa teneur en acide acétique, il peut éliminer efficacement les taches d'humidité. La recette exacte consiste en une demi-tasse de vinaigre blanc et les trois quarts d'une tasse d'eau tiède. Une fois mélangés, vaporisez le mélange sur les joints de carrelage et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, frottez avec une brosse ou une éponge et rincez.

LE BICARBONATE DE SOUDE

Écologique, le bicarbonate de soude va désinfecter les joints de carrelage grâce à son action astringente et antifongique. Il suffit de prendre une demi-tasse de bicarbonate et un peu d'eau chaude. Une fois que vous obtenez une pâte épaisse, laissez agir la pâte sur les joints pendant 30 minutes, puis rincez.

LE JUS DE CITRON

L'acide contenu dans le jus de citron aide à stopper la croissance des moisissures et des bactéries dans les joints de carrelage. Mélangez une demi-tasse de jus de citron avec un peu d'eau chaude. Ensuite, vaporisez le mélange sur les joints de carrelage.

le VINAIGRE DE POMME

Moins utilisé en cuisine, le vinaigre de cidre a une concentration en acide qui permet de blanchir les joints de carrelage. Une demi-tasse de vinaigre de cidre avec de l'eau chaude suffit. Trempez ensuite une éponge dans le mélange et frottez les joints.

L'EAU OXYGÉNÉE

C'est le peroxyde d'hydrogène contenu dans l'eau oxygénée qui permet de blanchir très efficacement les joints de carrelage. En mélangeant un peu de bicarbonate de soude et d'eau, vous obtenez une pâte semi-solide à frotter avec une éponge ou une brosse.

LA PIERRE D'ARGILE

La pierre d'argile ne contient aucun produit chimique et s'avère être un excellent détachant pour raviver les joints de carrelage noircis. Frottez les joints avec une éponge imbibée d'argile.

LE BLANC DE MEUDON

Le blanc de Meudon est un incontournable de l'entretien naturel de la maison. Il est composé de particules de carbonate de calcium et se présente sous la forme d'une fine poudre blanche. Pour l'utiliser, il doit être mélangé avec de l'eau tiède pour obtenir une sorte de pâte. Déposez cette pâte sur les joints et laissez reposer pendant une heure, puis frottez et rincez.

LE SAVON NOIR

Le savon noir a différentes utilisations, mais il est également très utile pour nettoyer les joints de carrelage noircis. Frottez le savon noir sur les joints et rincez.