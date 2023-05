Tourisme : les hôtels littéraires fêtent leurs 10 ans

Le groupe des hôtels littéraires, fondé par le bibliophile Jacques Letertre, souffle cette année sa dixième bougie. Un programme culturel chargé prévoit de célébrer cet anniversaire.

Un hôtel et un écrivain. C’est le concept qu’a lancé il y a près de dix ans le collectionneur de livres Jacques Letertre. Des établissements confortables qui, du salon aux chambres, rendent hommage aux grands hommes de la littérature française, avec à chaque fois des bibliothèques multilingues de plus de 500 livres et une collection de manuscrits et d’œuvres d’art rassemblée par ce passionné.

A Paris, c’est rue de Constantinople qu’on trouve l’Hôtel Littéraire Le Swann, au cœur du quartier où Marcel Proust a vécu. Depuis, beaucoup d’autres établissements ont ouvert leurs portes : Gustave Flaubert à Rouen en 2015, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand en 2016, Marcel Aymé à Montmartre en 2018, Arthur Rimbaud à Paris (10e) en 2019, et Jules Verne à Biarritz en 2021.

Et ce n’est pas fini : une prochaine ouverture vient d’être annoncée à Nancy. Cette fois, l’hôtel sera consacré à Stendhal. Son roman Lucien Leuwen se déroule en effet dans le centre de la ville située sur les rives de la Meurthe. Le bâtiment quant à lui est adossé à la cathédrale. D’autres projets sont déjà à l’étude pour célébrer Colette et George Sand.

Pour fêter les 10 ans du groupe, toute une série d’événements a été planifiée jusqu’à la fin de l’année. Pièces de théâtre, rencontres avec des auteurs, présentation de livres… L’agenda est à consulter sur le site.

Et ce 1er juin, le lancement du livre «Pyrénées et Corse» de Flaubert (Folio) aura lieu à l’hôtel littéraire Gustave Flaubert (33, rue du Vieux Palais), à Rouen, à 19h. Il s’agit de récits de jeunesse et de voyage rédigés par l’auteur entre 18 et 24 ans. De précieux documents à découvrir.