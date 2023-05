Eté 2023 : ces 10 astuces pour empêcher les guêpes de s'installer chez vous

Avec l'arrivée du beau temps, on voit apparaître des guêpes. Elles sont de plus en plus nombreuses chaque été, et certaines assurent la pollinisation des plantes. Pour cette raison, il vaut mieux éviter de les tuer. Quelques astuces permettent de les tenir à distance.

L'été dernier, les guêpes ont afflué dans les jardins. Ce phénomène est en partie lié aux hivers doux que nous traversons, car normalement les hivers éliminent les insectes tels que les guêpes. Et donc il y a de fortes chances pour que le scénario se reproduise en juillet compte tenu des températures que nous avons connu en début d'année.

Il est tout de même déconseillé de tuer les guêpes, car certaines assurent la pollinisation des plantes lorsqu'elles butinent les fleurs en quête de nectar. De plus, elles constituent une source de nourriture pour les petits mammifères, les oiseaux et les araignées. Les astuces suivantes vous permettront de les éloigner sans les tuer.

LES PLANTES

Les plantes sont la manière la plus naturelle et douce d'éloigner les guêpes de votre jardin. Les guêpes sont sensibles à de nombreuses odeurs, certaines les attirent tandis que d'autres les repoussent.

RedTigerK/Unsplash

Des plantes comme l'absinthe, le souci, la menthe, le basilic, le pennyroyal et le géranium peuvent empêcher les guêpes de construire leur nid à proximité, car elles détestent l'odeur dégagée par ces plantes.

LES HUILES ESSENTIELLES

Certains parfums font fuir les guêpes, notamment les huiles essentielles. Si vous n'avez pas la main verte, c'est une bonne alternative. Placez quelques gouttes d'une huile essentielle dans un bol rempli d'eau, et l'odeur deviendra insupportable pour les guêpes.

Kadarius Seegars/Unsplash

Des huiles essentielles telles que la lavande, le géranium, la menthe poivrée, le romarin, le thym ou la citronnelle peuvent être utilisées.

VIDER LA POUBELLE

Une astuce simple consiste à ramasser les déchets et à vider régulièrement la poubelle, surtout si elle est à l'extérieur. Les guêpes sont très sensibles aux odeurs et sont attirées par les déchets. En maintenant un environnement propre, vous réduirez leur présence.

Davie Bicker/Pixabay



LES TROUS DANS LE SOL

On a tendance à croire que les nids de guêpes se trouvent dans les branches d'arbres en hauteur, mais il s'avère qu'elles se logent aussi dans le sol. Elles construisent très souvent leur nid dans le sol, en cherchant des cavités et des trous pour s'y installer.

Pexels/Pixabay

Les nids souterrains peuvent être très dangereux car ils sont parfois peu visibles. Afin d'éviter les dangers, il est important de boucher tous les trous présents dans le sol.

LE CAFÉ MOULU

Déposer du café moulu brûlé dans une petite coupelle fait fuir les guêpes aux alentours. Si l'odeur des fleurs et des huiles essentielles ne plaît pas à tout le monde, l'odeur du café peut être plus agréable à supporter pour les personnes délicates. Il est essentiel que le café moulu soit brûlé dans la coupelle et placé sur la table de la terrasse.

vonvix/Unsplash



PRODUIT ANTI-GUÊPE NATUREL

Il est tout à fait possible de trouver dans les magasins des produits chimiques pour se débarrasser des guêpes, mais cela ne garantit pas la protection de l'environnement. De plus, rien ne garantit que ces produits sont plus agréables que l'odeur des fleurs.

Precious Plastic Melbourne/Unsplash



L'AIL, L'OIGNON OU LE CONCOMBRE

L'ail, l'oignon et le concombre dégagent des odeurs qui perturbent l'odorat des guêpes. Vous pouvez les faire griller ou les laisser dehors sur votre table. Une autre idée consiste à préparer un mélange d'1 litre d'eau et de 3 cuillères à soupe d'ail en poudre.

Sincerely Media/Unsplash

Vous pouvez également couper un concombre et le laisser sur la table. Son odeur tiendra les guêpes éloignées. C'est également une solution pour se débarrasser d'autres insectes tels que les cafards.

LE CLOU DE GIROFLE

Le clou de girofle est une autre astuce à tester. Vous avez deux options : soit écraser directement des clous de girofle et les mettre dans de petits récipients à disposer à l'extérieur, soit les planter dans une orange ou un citron et les placer autour de la table.

K15 Photos/Unsplash



MUSIQUE D'OISEAUX

Voici une technique agréable : les guêpes ont peur du chant des oiseaux. En suivant cette logique, diffuser de la musique d'oiseaux par les enceintes de la maison devrait suffire.

Daniel Dan/Unsplash



LES BRANCHES DU POTAGER

Cette astuce ne fonctionne que pour les personnes disposant d'un potager. Il suffit de prendre quelques branches du potager et de les disposer sur la table de déjeuner. La menthe et la citronnelle sont tout aussi efficaces.

Petra Faltermaier/Pixabay

Si vous êtes confronté à un nid de guêpes de grande taille, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire appel à un professionnel pour vous aider. Des entreprises spécialisées dans la désinsectisation des guêpes, des abeilles et des frelons peuvent intervenir dans ce cas.