Voici les signes astrologiques qui passeront le meilleur été 2023

Carrière, forme, amour... Alors que l'été approche, voici les signes astrologiques qui profiteront tout particulièrement de la période estivale, selon les prédictions du célèbre astrologue et médium Claude Alexis.

Bélier

Le spécialiste Claude Alexis est formel, pour le Bélier, l'été se présente comme le soleil : au zénith. L’argent rentre et vous allez pouvoir dépenser sans compter. L’amour sera votre principale occupation mais tout l’été vous évoluerez comme un patriarche qui veille au bonheur des siens. Que ce soit en juillet ou en août, rien ne peut altérer votre dynamisme et votre vitalité.

Cœur

Célibataire, vous pourriez faire une très belle rencontre et mettre en œuvre l’envie de construire et de vous poser, de créer une famille, de vous investir dans une relation sérieuse. En couple, les enfants seront votre priorité.

Carrière

Sachez faire des choix pour ne pas être submergé de travail. Osez dire non. C’est à vous de poser les limites et de remettre les profiteurs à leur place. Effectuez votre travail sérieusement sans devenir l’esclave de votre entourage.

Forme

Vous conjuguerez travail et détente avec une facilité déconcertante. Pas besoin de vitamines, vous avez de l’énergie.

Ce que voit Claude Alexis : Au travail, soyez très scrupuleux, surveillez attentivement vos comptes et vos affaires pour faire face aux imprévus le moment venu. N’oubliez pas que la persévérance et la ténacité sont les atouts de votre réussite et comme vous avez de l’énergie à revendre, l’amour vous donnera envie de vous engager et de vous surpasser.

Gémeaux

Un changement s’opère en vous et vous dirigez votre vie d’une main de maître. Vous avez des envies d’émancipation, alors foncez. En amour, vous manquerez un peu de lucidité. Ensuite, vous ferez une remise en question générale de votre vie. Cet été, les amis seront à l’honneur, vous ferez de nouvelles rencontres et votre charme agira sans retenue.

Cœur

Célibataire, de belles rencontres se présentent. Gardez les yeux bien ouverts. En couple, ce sera un été riche en contacts humains, en invitations et en escapades en amoureux. Vous filerez le parfait amour, désireux de partager votre bonheur avec vos proches.

Carrière

La fatigue pourra vous ralentir dans vos activités. Il faudra prendre des vacances ou vous offrir vous des soins relaxants, et votre dynamisme restera excellent, allez de l’avant, imposez vos idées.

Forme

Faites des pauses, du shopping, des balades et prenez le temps de souffler, la sérénité en découlera.

Ce que voit Claude Alexis : Le sens des responsabilités va vous rappeler à l’ordre et autant vous aurez envie de vous reposer dans les bras de l’être aimé, autant vous travaillerez d’arrache-pied pour améliorer votre situation professionnelle et financière. Bravo.

Balance

Malgré quelques états d’âmes, vous serez en super forme et il ne tiendra qu’à vous de profiter au maximum d’un repos bien mérité. Vous aurez du mal à gérer le stress et cela retentira sur votre foyer. Les vacances vous permettront de vous refaire une santé. Pour autant, vous garderez la tête au bureau car un engagement important sera en pourparlers.

Cœur

Soyez sincère pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En couple, les conflits d’opinion vont se régler progressivement. Célibataire, préparez-vous à vivre un été en dents de scie du fait de votre personnalité lunatique mais vous aurez envie de vous amuser selon votre humeur du moment.

Carrière

Vous êtes volontaire, et décidé à imposer vos idées plus qu’à les proposer, attention à ne pas créer un climat de travail conflictuel. En y mettant les formes, vous obtiendriez en douceur ce que vous demandez par la force.

Forme

N’hésitez pas à boucler vos valises pour retrouver la forme et la sérénité.

Ce que voit Claude Alexis : Vous afficherez une très belle apparence que vous mettez au service de la performance, ce qui est bien. Essayez de trouver l’équilibre par une attitude tempérée, il est vrai que vous aurez du punch et une belle détermination.

Scorpion

Que ce soit dans le travail ou à la maison, vous passerez beaucoup de temps à mettre de l’ordre dans vos idées et plus concrètement, dans vos dossiers. Essayez de faire une pause salutaire. Partez en vacances dans n’importe quelle oasis, pourvu que la mer et le soleil soient au rendez-vous. A défaut, l’amour vous comblera et vous baignerez dans le succès.

Cœur

En couple, l’entente est agréable et vous avez envie de vous retrouver pendant cette période de l’été. La famille est au centre de vos discussions. Célibataire, l’amour pourrait bien vous tomber sur la tête et sans ménagement. Changez votre programme et succombez à la tentation.

Carrière

Avec un rythme effréné et une motivation sans faille, vous bouclerez vos dossiers dans les meilleurs délais. Soyez diplomate mais ne vous laissez pas envahir par des collaborateurs qui comptent sur vous pour terminer le travail.

Forme

Profitez de ces deux mois d’été pour absorber un maximum de soleil et relaxez-vous par tous les moyens, c’est indispensable.

Ce que voit Claude Alexis : Ambiance torride en perspective dans votre vie affective. L’amour va vous transporter et vous vivrez dans un climat passionnel. Au travail, allez dans le sens du courant et ne jouez pas les rebelles, comme vous afficherez une forme olympique et une séduction maximale, ménagez votre entourage car votre combativité pourrait décontenancer.

Capricorne

L’été sera marqué par des retrouvailles inattendues avec des amis ou des proches qui ne s’étaient pas manifestés depuis longtemps. Attendez-vous à beaucoup d’émotions. Vous prendrez la vie avec légèreté. Essayez de garder la tête froide si votre cœur s’enflamme car en août, vous brûlerez des feux de la passion tenté d’explorer des sentiers inconnus.

Cœur

En couple, vous affirmerez votre personnalité et ne vous laisserez plus faire. Ce changement brutal pourra ne pas être compris de votre partenaire. Célibataire, à fleur de peau, très émotif, un brin susceptible, vous aurez du mal à gérer ce tumulte intérieur.

Carrière

Comme vous serez particulièrement de bonne humeur, vous aurez tendance à voir la vie en rose. Le monde des affaires est plutôt redoutable, alors restez vigilant.

Forme

Réservez-vous des moments en solitaire, prenez des minutes pour vous. Echappez-vous de temps en temps.

Ce que voit Claude Alexis : Établissez des priorités. Vous allez vivre un superbe mois, propice aux engagements sous toutes ses formes que ce soit dans le domaine professionnel ou privé. On vous prêtera un charme irrésistible, un sourire éclatant et une forme exceptionnelle, ce qui vous permettra de servir vos intérêts et vos ambitions. Votre enthousiasme et votre bonne humeur seront contagieux.

Verseau

Le Verseau peut s'attendre à vivre un bel été riche en rencontres professionnelles. Votre carrière va décoller grâce à une motivation sans faille et vous ferez l’unanimité, votre cote de popularité ne cessera de grimper. Avec un tel charisme, vous allez réussir haut la main à boucler les projets en cours. Côté cœur, vous dégagerez une telle énergie positive que vous entraînerez tout le monde dans votre sillage.

Cœur

En couple, l’harmonie est au rendez-vous et si vous travaillez ensemble, l’entente sera parfaite. Vous pourrez vraiment revivre une lune de miel. Célibataire, votre séduction fera des ravages dans le milieu professionnel, attention à ne pas semer la zizanie.

Carrière

Ne soyez pas trop ambitieux. Le bémol : l’hyperactivité qui vous anime va générer du stress et il serait souhaitable de prendre des congés quand vous le sentirez, difficile de vous reposer car vous ne tiendrez pas en place.

Forme

Votre forme étincelante est souvent une apparence car vous n’écoutez pas les besoins de votre corps.

Ce que voit Claude Alexis : Grand remue-ménage intérieur : changement de mobilier, secrets familiaux révélés au grand jour ou amour officialisé, vive la nouveauté ! La fatigue se fera sentir malgré votre grande énergie et votre sportivité exemplaire. Il faudra penser à ne pas travailler le week-end. Allez courir ou adonnez-vous à un sport, afin de décompresser.