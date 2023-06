Crème solaire : SPF 20, 30, 50... Tout savoir sur les différents niveaux de protection

À l’approche des vacances d’été, on se prépare d’ores-et-déjà pour partir en voyage. Et pour bien se protéger durant son séjour au soleil, il est fortement recommandé de bien choisir sa crème solaire permettant de préserver sa peau.

Alors que la saison chaude fait doucement son apparition, on commence à penser petit à petit aux vacances d’été. Parmi les éléments incontournables figure la crème solaire. Sur la plage ou en ville, bronzer tout en protégeant son corps des rayons ultraviolets du soleil est important.

Mais alors que l’on parcourt les sites de shopping en ligne ou que l’on se rende en magasin pour acheter sa crème solaire, on se pose souvent la question suivante : laquelle dois-je choisir pour ma peau ? Car oui, bien choisir sa crème, parmi tous les indicateurs SPF présents, permet de mieux préserver sa peau.

En effet, le facteur de protection solaire (Sun Protection Factor : SPF) permet de mesurer le degré de protection contre les rayons ultraviolets B (UVB) ayant une longueur d’ondes de 315 à 280 nanomètres.

Ainsi, contrairement aux rayons ultraviolets A (UVA), qui provoquent le bronzage, les UVB agissent sur la surface de la peau et leurs dégâts sont visibles quasiment instantanément à commencer par les rougeurs. Ils sont responsables de coups de soleil, dont les dommages peuvent entraîner l’apparition d’anomalies au niveau des cellules de la peau.

Quels sont les niveaux de SPF ?

Pour cela, il existe quatre niveaux de SPF permettant de bloquer les rayons UVB. Plus l’indicateur de protection solaire est élevé, plus les rayons UVB sont bloqués.

De ce fait, un SPF 20 assure une protection faible de la peau avec 92% des rayons UVB bloqués, le SPF 30 représente une protection moyenne et permet de bloquer presque 97% des rayons UVB.

À son tour, le SPF 50 assure une protection forte et fait barrage contre 98% des rayons UVB tandis que le SFP 100 représente une protection très forte et bloque 99% des rayons UVB.

Comment choisir son SPF et quelle est la durée de protection ?

En règle général, la protection est plus efficace avec un SPF élevé, soit 50, lorsque l’on a la peau claire. Au contraire, pour les personnes ayant une peau mate, la protection varie selon la destination. On peut donc opter pour une protection moyenne, avec un SPF 30, à forte.

Mais pour bien choisir le SPF, il faut savoir combien de temps sa peau met à changer de couleur lors d’une exposition non protégée au soleil. Une fois que l’on a une estimation de ce chiffre, il faut alors le multiplier par le chiffre du SPF (20, 30, 50…) pour avoir une idée de la durée de protection offerte par la crème solaire dans des conditions normales.

À titre d’exemple, si la peau change de couleur au bout de 5 minutes d’exposition non protégée, et que l’on utilise un SPF 50 en quantité généreuse, l’écran solaire protégera la peau durant 250 minutes, soit 4h et 17 min.

Comment bien utiliser sa crème solaire ?

Pour une bonne protection contre les rayons UVB, il est recommandé d’appliquer une quantité généreuse de son écran solaire. Pour le visage, c’est environ une demi-cuillère à café de protection solaire qui est appliqué lors des mesures SPF. Ainsi, il faut dans un premier temps appliquer une première couche de crème solaire, laisser pénétrer puis recommencer.

Il faut également éviter de s’exposer au soleil entre 12h et 16h puisque, durant cette période de la journée, les rayons ultraviolets sont intenses.

Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de protéger les zones sensibles et fragiles du corps en cas d’exposition au soleil à savoir les oreilles, la racine des cheveux, les mains ou encore les pieds.

Enfin, pour accompagner son écran solaire, il faudra penser à mettre des lunettes de soleil, un tee-shirt et un chapeau pour se couvrir la tête.