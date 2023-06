Horoscope été 2023 : Découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

L'été est presque là. Mais la période estivale vous sera-t-elle favorable cette année ? Amour, santé, travail…Voici ce qui vous attend selon votre signe astrologique, et d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

Le spécialiste Claude Alexis, qui réalise des consultations en ligne, est formel, pour le Bélier, l'été se présente comme le soleil : au zénith. L’argent rentre et vous allez pouvoir dépenser sans compter. L’amour sera votre principale occupation mais tout l’été vous évoluerez comme un patriarche qui veille au bonheur des siens. Que ce soit en juillet ou en août, rien ne peut altérer votre dynamisme et votre vitalité.

Cœur

Célibataire, vous pourriez faire une très belle rencontre et mettre en œuvre l’envie de construire et de vous poser, de créer une famille, de vous investir dans une relation sérieuse. En couple, les enfants seront votre priorité.

Carrière

Sachez faire des choix pour ne pas être submergé de travail. Osez dire non. C’est à vous de poser les limites et de remettre les profiteurs à leur place. Effectuez votre travail sérieusement sans devenir l’esclave de votre entourage.

Forme

Vous conjuguerez travail et détente avec une facilité déconcertante. Pas besoin de vitamines, vous avez de l’énergie.

Ce que voit Claude Alexis : Au travail, soyez très scrupuleux, surveillez attentivement vos comptes et vos affaires pour faire face aux imprévus le moment venu. N’oubliez pas que la persévérance et la ténacité sont les atouts de votre réussite et comme vous avez de l’énergie à revendre, l’amour vous donnera envie de vous engager et de vous surpasser.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Vous allez profiter pleinement des cadeaux de la vie. En juillet, vous manquerez de discernement et votre relationnel sera compliqué à gérer, ne jouez surtout pas votre carrière durant cette période et en août, la tension nerveuse pourrait vous faire somatiser. Prenez des vacances pour vous ressourcer avec mi travail, mi repos et l’envie de vous occuper de votre personne.

Cœur

En couple, les sentiments sont sincères et il ne tient qu’à vous de parfaire cette belle entente. Les célibataires auront la possibilité de vivre une relation amoureuse avec une personne qui a les mêmes idées et avec qui vous éprouverez beaucoup de plaisir à échanger dans tous les domaines.

Carrière

Prudence dans le domaine financier. Le découragement peut se faire sentir en août et il sera temps de partir vous reposer. Attention aux malentendus et aux incompréhensions en tous genres.

Forme

Travaillez sur vous et sur le sens de votre vie, cela vous permettra d’apprécier à juste titre la qualité de vos proches et de gagner en maturité.

Ce que voit Claude Alexis : Vous aurez l’impression de renaître après une longue période d’hibernation. Au travail, je vois un regain de dynamisme également, vous revendiquerez vos droits, vos envies et vos fonctions au sein du groupe. Beaucoup de stress à gérer mais vous gardez le moral. Prenez le temps de vous détendre et de bien vous alimenter.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Un changement s’opère en vous et vous dirigez votre vie d’une main de maître. Vous avez des envies d’émancipation, alors foncez. En amour, vous manquerez un peu de lucidité. Ensuite, vous ferez une remise en question générale de votre vie. Cet été, les amis seront à l’honneur, vous ferez de nouvelles rencontres et votre charme agira sans retenue.

Cœur

Célibataire, de belles rencontres se présentent. Gardez les yeux bien ouverts. En couple, ce sera un été riche en contacts humains, en invitations et en escapades en amoureux. Vous filerez le parfait amour, désireux de partager votre bonheur avec vos proches.

Carrière

La fatigue pourra vous ralentir dans vos activités. Il faudra prendre des vacances ou vous offrir vous des soins relaxants, et votre dynamisme restera excellent, allez de l’avant, imposez vos idées.

Forme

Faites des pauses, du shopping, des balades et prenez le temps de souffler, la sérénité en découlera.

Ce que voit Claude Alexis : Le sens des responsabilités va vous rappeler à l’ordre et autant vous aurez envie de vous reposer dans les bras de l’être aimé, autant vous travaillerez d’arrache-pied pour améliorer votre situation professionnelle et financière. Bravo.

CANCER (22 JUIN - 22 JUILLET)

Laissez-vous aller à la déraison de ne rien faire, au moins une journée par semaine. Un projet va se concrétiser pour votre plus grande satisfaction. Votre relationnel va également prendre de l’ampleur et vous planifierez déjà votre rentrée avec une détermination hors pair. Attendez-vous à ce que votre carrière occupe votre esprit, même en vacances.

Cœur

Les couples vont partager tendresse et complicité et vous élaborerez ensemble des projets d’avenir au point de ressentir le besoin de vous investir pleinement dans votre relation. Pour les célibataires, la chaleur de l’été aura des effets sur votre libido. A vous les conquêtes.

Carrière

Avec une grande énergie, vous serez sur tous les fronts en même temps, attention de ne pas la gaspiller inutilement. Etablissez un planning pour ne pas être débordé si vous n’êtes pas en vacances.

Forme

Profitez de vos congés pleinement sans chercher à tout contrôler. C’est le seul moyen de relâcher les tensions et de vous ressourcer vraiment.

Ce que voit Claude Alexis : Le stress jouera sur la qualité de votre vie amoureuse et familiale car vous ne serez pas toujours à l’écoute de vos proches. Au travail, vous ferez monter la pression en affichant un moral d’acier et une énergie débordante. Soyez déterminé et professionnel et vous pourrez vous réaliser dans des projets qui vous passionnent en y mettant beaucoup d’énergie.

LION (23 JUILLET - 22 AOÛT)

Le travail rimera avec trouvailles et vous poursuivrez vos rêves sans relâche et sans fatigue pour réaliser au mieux vos ambitions. De nouvelles responsabilités vont se présenter et vous les accueillerez avec le sourire comme une récompense après tant d’efforts fournis. Mais comme vous mettrez tous les atouts de votre côté, vous manquerez de souplesse de caractère.

Cœur

En couple, vous serez en corps à corps et à l’unisson sous le soleil. Qu’importe la destination pourvu qu’elle soit exotique. Vous partagerez des moments intenses à la découverte de nouvelles cultures et votre complicité s’en trouvera renforcée. Célibataire, de belles opportunités amoureuses.

Carrière

Un conseil : modérez votre fougue pour ne pas heurter les personnes sensibles. Les rapports de force seront fréquents avec vos collègues et vos supérieurs. Ne vous mettez pas tout le monde à dos par souci de perfection.

Forme

C’est le moment de faire une pause et de vous détendre. Profitez de l’été pour faire une cure de sommeil entre deux excursions.

Ce que voit Claude Alexis : Tantôt excentrique, tantôt timide, vous douterez sans arrêt de vos capacités. Bref, je vous ressens comme une vraie girouette qui ne sait pas ce qu’elle veut mais qui affiche un excellent moral et un enthousiasme généreux. Vous multipliez les sorties et les nuits blanches. Modérez un peu vos excès et vos activités sportives car votre dos pourrait souffrir de vos exploits.

VIERGE (23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE)

En vacances, en apparence vous serez serein mais à l’intérieur le mal être dominera sans trop savoir pourquoi. Adonnez-vous au sport et faites-vous plaisir. Cet été, vous roucoulerez plus que vous ne travaillerez mais vous pourrez compter sur l’avis précieux de personnes influentes qui vous aideront à progresser dans votre travail pour combler vos ambitions personnelles et professionnelles.

Cœur

En couple, vous ne serez pas toujours d’accord sur votre train de vie, l’éducation des enfants et même la destination des vacances, tout sera une source de conflits. Respirez, soufflez. La situation est loin d’être catastrophique et vous trouverez un terrain d’entente loin de votre foyer.

Carrière

L’ambiance sera plutôt tranquille au bureau et l’oisiveté sera de rigueur, alors ne faites pas de zèle inutilement. Cherchez des activités à côté pour sortir de la routine et vous distraire.

Forme

Tantôt votre énergie peut abattre des montagnes, tantôt la déprime vous gagne et vous broyez du noir, la relaxation pourra vous aider.

Ce que voit Claude Alexis : Votre tempérament exalté se mettra au service d’une grande cause et vous prendrez position dans votre entreprise avec talent. Envahi par la joie et la bonne humeur, ce qui vous garantit un mois riche en émotions, l’amour, le grand, le vrai, va occuper une grande place dans votre vie. Vous retrouvez une belle énergie pour imposer vos idées.

BALANCE (23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE)

Malgré quelques états d’âmes, vous serez en super forme et il ne tiendra qu’à vous de profiter au maximum d’un repos bien mérité. Vous aurez du mal à gérer le stress et cela retentira sur votre foyer. Les vacances vous permettront de vous refaire une santé. Pour autant, vous garderez la tête au bureau car un engagement important sera en pourparlers.

Cœur

Soyez sincère pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En couple, les conflits d’opinion vont se régler progressivement. Célibataire, préparez-vous à vivre un été en dents de scie du fait de votre personnalité lunatique mais vous aurez envie de vous amuser selon votre humeur du moment.

Carrière

Vous êtes volontaire, et décidé à imposer vos idées plus qu’à les proposer, attention à ne pas créer un climat de travail conflictuel. En y mettant les formes, vous obtiendriez en douceur ce que vous demandez par la force.

Forme

N’hésitez pas à boucler vos valises pour retrouver la forme et la sérénité.

Ce que voit Claude Alexis : Vous afficherez une très belle apparence que vous mettez au service de la performance, ce qui est bien. Essayez de trouver l’équilibre par une attitude tempérée, il est vrai que vous aurez du punch et une belle détermination.

SCORPION (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Que ce soit dans le travail ou à la maison, vous passerez beaucoup de temps à mettre de l’ordre dans vos idées et plus concrètement, dans vos dossiers. Essayez de faire une pause salutaire. Partez en vacances dans n’importe quelle oasis, pourvu que la mer et le soleil soient au rendez-vous. A défaut, l’amour vous comblera et vous baignerez dans le succès.

Cœur

En couple, l’entente est agréable et vous avez envie de vous retrouver pendant cette période de l’été. La famille est au centre de vos discussions. Célibataire, l’amour pourrait bien vous tomber sur la tête et sans ménagement. Changez votre programme et succombez à la tentation.

Carrière

Avec un rythme effréné et une motivation sans faille, vous bouclerez vos dossiers dans les meilleurs délais. Soyez diplomate mais ne vous laissez pas envahir par des collaborateurs qui comptent sur vous pour terminer le travail.

Forme

Profitez de ces deux mois d’été pour absorber un maximum de soleil et relaxez-vous par tous les moyens, c’est indispensable.

Ce que voit Claude Alexis : Ambiance torride en perspective dans votre vie affective. L’amour va vous transporter et vous vivrez dans un climat passionnel. Au travail, allez dans le sens du courant et ne jouez pas les rebelles, comme vous afficherez une forme olympique et une séduction maximale, ménagez votre entourage car votre combativité pourrait décontenancer.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Vous analyserez sainement votre carrière et vous mettrez en place de nouveaux projets pour la faire évoluer. Impatient et téméraire, cela provoquera des étincelles que vous aurez ensuite beaucoup de mal à éteindre. Vous ressentirez le besoin de prendre du recul, mais cela n’aura aucune incidence sur la qualité de votre travail.

Cœur

En couple, il y aura une renaissance ou une naissance. Vos sentiments se resserrent dans une tendre complicité. L’été se présente sans nuages et sera marqué de merveilleux moments à deux. Célibataire, vous n’allez pas le rester. Charismatique, votre regard chaleureux va allumer une étincelle.

Carrière

Réfléchissez avant d’agir pour ne pas vous mettre dans des situations embarrassantes. Ne confondez pas vitesse et précipitation car vous en subiriez directement les conséquences.

Forme

Profitez de ces jours bénis pour vous ressourcer, loin du bruit. Alternez les activités physiques avec des siestes.



Ce que voit Claude Alexis : Courage, votre travail sera reconnu, n’en doutez pas, et vous ferez taire les mauvaises langues le moment venu. Pour pallier la fatigue, pensez à décompresser le temps d’un week-end, afin de recharger vos batteries. Malgré vos idées novatrices, vous aurez le sentiment d’être incompris, aussi vous ferez cavalier seul sans perdre votre motivation et sans vous laisser déstabiliser par les commérages.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

L’été sera marqué par des retrouvailles inattendues avec des amis ou des proches qui ne s’étaient pas manifestés depuis longtemps. Attendez-vous à beaucoup d’émotions. Vous prendrez la vie avec légèreté. Essayez de garder la tête froide si votre cœur s’enflamme car en août, vous brûlerez des feux de la passion tenté d’explorer des sentiers inconnus.

Cœur

En couple, vous affirmerez votre personnalité et ne vous laisserez plus faire. Ce changement brutal pourra ne pas être compris de votre partenaire. Célibataire, à fleur de peau, très émotif, un brin susceptible, vous aurez du mal à gérer ce tumulte intérieur.

Carrière

Comme vous serez particulièrement de bonne humeur, vous aurez tendance à voir la vie en rose. Le monde des affaires est plutôt redoutable, alors restez vigilant.

Forme

Réservez-vous des moments en solitaire, prenez des minutes pour vous. Echappez-vous de temps en temps.

Ce que voit Claude Alexis : Établissez des priorités. Vous allez vivre un superbe mois, propice aux engagements sous toutes ses formes que ce soit dans le domaine professionnel ou privé. On vous prêtera un charme irrésistible, un sourire éclatant et une forme exceptionnelle, ce qui vous permettra de servir vos intérêts et vos ambitions. Votre enthousiasme et votre bonne humeur seront contagieux.

VERSEAU (21 JANVIER - 19 FÉVRIER)

Le Verseau peut s'attendre à vivre un bel été riche en rencontres professionnelles. Votre carrière va décoller grâce à une motivation sans faille et vous ferez l’unanimité, votre cote de popularité ne cessera de grimper. Avec un tel charisme, vous allez réussir haut la main à boucler les projets en cours. Côté cœur, vous dégagerez une telle énergie positive que vous entraînerez tout le monde dans votre sillage.

Cœur

En couple, l’harmonie est au rendez-vous et si vous travaillez ensemble, l’entente sera parfaite. Vous pourrez vraiment revivre une lune de miel. Célibataire, votre séduction fera des ravages dans le milieu professionnel, attention à ne pas semer la zizanie.

Carrière

Ne soyez pas trop ambitieux. Le bémol : l’hyperactivité qui vous anime va générer du stress et il serait souhaitable de prendre des congés quand vous le sentirez, difficile de vous reposer car vous ne tiendrez pas en place.

Forme

Votre forme étincelante est souvent une apparence car vous n’écoutez pas les besoins de votre corps.

Ce que voit Claude Alexis : Grand remue-ménage intérieur : changement de mobilier, secrets familiaux révélés au grand jour ou amour officialisé, vive la nouveauté. La fatigue se fera sentir malgré votre grande énergie et votre sportivité exemplaire. Il faudra penser à ne pas travailler le week-end. Allez courir ou adonnez-vous à un sport, afin de décompresser.

POISSONS (20 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous serez plus enclin à alterner vacances et travail plutôt que de partir car vous n’arriverez pas à laisser votre vie professionnelle de côté même si vous rêvez d’une plage de sable fin où vous pourriez vous prélasser sans culpabilité. Ne soyez pas inquiet de laisser quelques dossiers en attente et exercez votre énergie et votre créativité débordante à prendre du bon temps.

Cœur

En couple : une remise en question. L’humeur ne sera pas aux concessions et vous n’arriverez pas à faire entendre raison. Célibataire, vous serez tenté par l’ivresse d’une aventure insolite qui aura le mérite de vous faire rêver à défaut de s’ancrer dans la réalité.

Carrière

Vos préoccupations seront financières. Vous essaierez de faire rentrer de l’argent pour assurer vos arrières. Vous chercherez également à évoluer au sein de votre entreprise ou à créer votre propre structure.

Forme

Retrouvez le plaisir de faire votre marché, surtout en vacances ou les fruits et les légumes de saison vous réjouiront.

Ce que voit Claude Alexis : Rassurez-vous, les difficultés de ces derniers temps vont s’estomper et vous allez pouvoir de nouveau compter sur la chance pour réaliser vos projets et aller de l’avant. De l’éclat, du charisme et de la chance vont servir vos ambitions les plus intimes. Votre carrière va prendre un nouvel essor, votre relationnel s’élargir et vos amours se vivront sous le signe de la passion.