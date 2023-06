Vacances d’été 2023 : voici les 10 destinations préférées des Français

Une récente étude dévoile les destinations plébiscitées par les Français pour cet été. Deux villes de l'Hexagone font partie du classement.

L'été approche et la grande majorité des Français a déjà réservé ses vacances et pris ses billets de train ou d'avion.

Un mois avant le rush estival, Booking.com dévoile les tendances de recherches des Français pour cette année. Basée sur les données recueillies auprès des voyageurs du monde entier, cette enquête révèle les destinations les plus populaires, mais aussi les types d'hébergements les plus courus et les expériences de voyage les plus prisées. L'étude a été menée du 3 au 16 avril 2023 avec des dates d’enregistrement prévues entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2023.

Voici le top 10 des destinations les plus recherchées par les Français dans le monde :

NEW YORK, ÉTATS-UNIS

New York fait toujours autant rêver les Français. Elle est la seule destination lointaine qui entre dans le classement.

MARSEILLE, FRANCE

Pour la première fois, Marseille apparaît dans la liste des lieux les plus recherchés par les Français et devance de deux places Nice (11e). La cité phocéenne est la deuxième ville de l'Hexagone recensée dans le top 10.

SALOU, ESPAGNE

Salou est une destination prisée par les jeunes. Financièrement accessible, elle est connue pour sa vie nocturne et sa proximité avec Barcelone et de nombreux lieux d'intérêt.

LLORET DE MAR, ESPAGNE

Lloret de Mar se situe à un peu moins de 200 kilomètres au nord de Salou. La ville vit du tourisme. Entre ses plages, son histoire et ses nombreux bars et discothèques, Lloret de Mar prend sa revanche après de longs mois au ralenti, conséquence de la pandémie de covid.

LISBONNE, PORTUGAL

Le charme de ses rues et ses nombreux tramways, voilà ce qui convainc peut-être les Français à se rendre à Lisbonne, une destination qui a le vent en poupe et à seulement deux heures de vol de Paris. La capitale est en première ligne du boom touristique que traverse le Portugal.

ROME, ITALIE

Rome est un classique. Ses arts, son architecture ou encore son tourisme religieux suscitent l'intérêt des Français. De surcroît, le climat y est doux toute l'année.

LONDRES, ANGLETERRE

Malgré le Brexit, les Français restent fascinés par Londres. La famille royale britannique y est certainement pour quelque chose. En outre, les musées publics de la ville sont gratuits et «The Old Smoke» offre une grande variété entre ses quartiers.

MARRAKECH, MAROC

Avec cette troisième place, Marrakech confirme son statut de ville incontournable et animée. Elle est idéale pour s'évader. Le seul point noir : il faudra louer une voiture de location pour rejoindre l'océan Atlantique puisque la plage la plus proche se trouve à environ trois heures de route.

BARCELONE, ESPAGNE

L'Espagne séduit toujours autant les Français. Trois villes de Catalogne se hissent dans le palmarès. Barcelone fait figure de pionnière. Sa grande richesse architecturale, culturelle et son ambiance festive attirent les touristes, à la recherche de soleil. La métropole apparaît comme le parfait mélange entre la ville et la plage.

PARIS, FRANCE

Après deux années entachées par le Covid, la capitale a retrouvé la première des villes les plus prisées du monde. C'est aussi la destination favorite des Français qui profiteront de l'été pour découvrir ou redécouvrir tranquillement la ville lumière. Les activités sont diverses et adaptées à tous les budgets : visiter des musées, se prélasser en terrasse ou dans un parc, se balader près de la Seine ou encore assister à un festival.





Cette année encore, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et la Nouvelle-Aquitaine sont les plus plébiscitées par les Français. Pour cet été, les hébergements les plus recherchés sont, dans cet ordre, les hôtels, appartements, maisons de vacances, chambres d'hôtes et appart'hôtels.

À noter que 61 % des voyageurs sont à la recherche de destinations dites «instagrammables», avec de beaux espaces ou paysages qu’ils pourront mettre en avant dans leurs publications sur les réseaux sociaux.