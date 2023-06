Voici les 5 diamants les plus chers du monde

Avec leur éclat sans pareil et leurs prix mirobolants, les diamants ont de quoi faire tourner les têtes. Voici donc, pour les amateurs de gemmes, les 5 diamants les plus chers du monde.

Les diamants sont éternels. Tout au moins dans l'imaginaire collectif. Ce qui expliquerait que de telles pierres continuent, invariablement, d'être achetées des fortunes dans le monde des enchères.

Le koh-i-noor

©AFP

D’une valeur inestimable, de plusieurs millions à un milliard d'euros, le Koh-i Nor est monté sur une des couronnes de la famille royale britannique et est conservé à la Tour de Londres. Découvert dans l’Empire perse vers 1100, son nom se traduit par « Montagne de lumière ». La pierre a changé de mains pendant près d'un millénaire avant d’être acquise, illégalement ou de droit, par la Grande-Bretagne en 1850.

Le cullinan I

Charles III, nouvellement intronisé, tient le sceptre impérial britannique dans lequel est enchâssé le Cullinan I. Sur sa tête sied la couronne royale d'apparat, sertie du Koh-i-noor et du Cullinan II. ©Jane Barlow/POOL /AFP

Estimé à 500 millions d’euros, le Cullinan I fait parti d’une série de neuf diamants, tous taillés dans le plus gros diamant brut du monde : le Cullinan. Aussi appelé «Etoile d’Afrique», le Cullinan I est offert au roi Edouard VII en 1907. Il est aujourd'hui monté sur le sceptre impérial britannique, tandis que le Cullinan II et le Koh-i-noor ornent la couronne impériale d'apparat.

Le hope

©Paul J. RICHARDS/AFP

Cette pierre d’un bleu profond est expertisée à 325 millions d’euros. Découverte en Inde dans les années 1600, elle est achetée par le roi Louis XIV en 1668, mais est volée à l’issue de la Révolution française avant de refaire surface à Londres en 1839. Finalement, en 1949, Harry Winston achète ce diamant de 45 carats et en fait don à la Smithsonian Institution, un carat équivalent à 0,2 gramme.

le diamant centenaire de beers

©Michael lOCCISANO/Getty Images/AFP

La parfaite transparence de ce diamant semble justifier son prix de 93 millions d'euros. Il est découvert en 1986 à l’est du Prétoria, là même où fut découvert le Cullinan quatre-vingts ans plus tôt, et pèse plus de 273 carats.

le pink star

©Sotheby's/AFP

L’ « étoile rose » est achetée en 2017, pour 66,5 millions d’euros, par la célèbre entreprise de joaillerie honk-kongaise Chow Tai Fook Enterprises, cinq minutes seulement après sa mise aux enchères.