Staycation : quel est ce concept qui a déjà séduit près de 2 millions de voyageurs ?

Lancée en 2017, la start-up Staycation propose de s’évader sans quitter sa ville en profitant de mini-escapades VIP, réservées à la dernière minute dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, à des tarifs avantageux. Une formule qui a séduit à ce jour près de 2 millions d’utilisateurs français.

Inventer les vacances du quotidien sans long voyage en voiture, ni logistique de valise afin de profiter de sa ville autrement. Depuis 2017, la start-up française Staycation a fait sienne cette formule, adaptant le concept américain de vacances près de chez soi - «staycation » étant la contraction des termes «stay» «rester» et «cation» pour «vacation», «vacances» en français.

Son idée? Permettre aux voyageurs de profiter pour 24 heures d’un hôtel 4 ou 5 étoiles près de chez soi, réservable en ligne dès le mercredi 9 h, pour le week-end suivant. Avec en prime, un programme spécialement concocté pour l’occasion comprenant la nuit, le petit déjeuner et une attention ou activité particulière - massage, dîner, cours de mixologie...

S’appuyant sur un constat simple - plus d’une chambre sur quatre dans les hôtels de luxe en Europe reste vacante à l’année - elle lance d'abord ses mini-aventures à Paris. L’occasion pour la start-up de proposer aux établissements d’augmenter leur fréquentation, au point de devenir en moins de 3 ans, le premier apporteur d'affaires le week-end pour les hôteliers partenaires, et aux voyageurs de profiter de ces adresses prestigieuses à des prix négociés et donc attractifs, à partir de 79 euros.

Avec aujourd’hui plus de 700 hôtels partenaires, ces escapades éclair haut de gamme sont désormais disponibles dans plusieurs grandes villes et régions de l’Hexagone : Bordeaux, la Riviera, Nantes, Strasbourg, Lyon, Lille depuis octobre dernier, mais aussi Londres, Madrid et Bruxelles.

Du nouveau cette année

Fort de son succès et de sa communauté, riche de près de 2 millions d'utilisateurs, Staycation ne s’arrête pas là. Elle étend son offre en 2023, en lançant ses «moments» d’exception, toujours dans les plus beaux hôtels près de chez soi. L’objectif : profiter de ces adresses haut de gamme durant quelques heures en s’offrant une expérience en journée.

Au total, plus de 60 moments sont proposés avec à la clef la possibilité de prendre son petit déjeuner ou craquer pour un cocktail et un dîner dans un hôtel 5 étoiles, piquer une tête sur l’heure du déjeuner dans une piscine d’exception, se faire dorloter au SPA ou encore, pour les plus sportifs, de se lancer dans une séance de fitness de bon matin dans les meilleurs endroits. Des offres cette fois-ci réservables jusqu’à 30 jours à l’avance, à partir de 38 euros pour deux. Une nouvelle formule qui s’inscrit dans l’ADN de Staycation, transformer la routine et sublimer son quotidien sans s'éloigner de chez soi.