Voici les phrases toxiques qui peuvent détruire une relation, selon une étude d'Harvard

Selon la psychologue Cortney Warren, de l’université de Harvard, certains mots sont à bannir si on veut construire une relation amoureuse solide et durable. Voici les phrases toxiques qui risquent de mettre en péril un couple.

«Tu ne me mérites pas»

La phrase «tu ne me mérites pas» est méprisante. Elle signifie que vous pensez que votre partenaire est inférieur à vous, et cela peut nuire à son estime de soi, explique la spécialiste Cortney Warren, dans un article publié sur CNB Make It.

«Arrête de me demander si tout va bien»

Autre phrase à bannir : «Arrête de me demander si tout va bien». Et pour cause, en la prononçant vous bloquez la communication, essentielle dans un couple, et vous faites comprendre à votre partenaire qu’il ne peut pas se confier ouvertement à vous s’il en ressent le besoin.

«Tu es pathétique»

En disant «tu es pathétique», vous rabaissez l’autre. Et votre moitié peut penser que vous la définissez uniquement de cette manière. A la place dites plutôt clairement ce qui vous a déplu : «Je n'aime pas la façon dont tu as géré cette situation», par exemple.

«Je te déteste»

La phrase «je te déteste» peut être lancée lors d’une grosse dispute. Même si vous ne pensez pas ce que vous avez dit, votre conjoint ou votre conjointe peut douter de votre amour, de votre relation, et croire que ces mots prononcés dans un accès de colère sont vrais, explique-t-elle.

«Tu es un mauvais parent»

Parler de ses désaccords en termes de d’éducation est une bonne chose. En revanche, dire à l’autre qu’il est un mauvais parent, c’est blessant. Ces mots peuvent rendre l’autre encore plus vulnérable, et engendrer une perte de confiance en soi, et dans le couple.

«Tu es fou»

Cette phrase toxique va semer le doute dans la tête de votre compagne ou compagnon. Il peut la prendre à cœur, se sentir seul, et incompris. Cortney Warren souligne que dire «tu es fou» à l’autre est une forme de gaslighting, une technique de manipulation mentale.

«C’est terminé entre nous»

«C’est terminé entre nous», «C’est bon je m’en vais», «On arrête là»… Toutes ces phrases toxiques et menaçantes qu’on dit sur un coup de tête n’apportent rien, à part créer un sentiment d’instabilité et d’insécurité.

A la place, la psychologue conseille d’employer ce type de phrases : «Je suis mal en ce moment et j'ai besoin de me retrouver un peu seul», ou «nous devons avoir une conversation sérieuse à propos de notre couple».