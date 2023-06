Bali interdit aux touristes l'accès à ses 22 montagnes

Après plusieurs comportements inadaptés de touristes étrangers, le gouverneur de Bali interdit toute activité touristique sur les 22 montagnes de l’île des Dieux.

Les célèbres mont Agung et mont Batur, dont de très nombreux voyageurs font l’ascension chaque année, sont désormais interdits d’accès. Une interdiction annoncée mardi par le gouverneur de Bali, qui prend effet immédiatement et concerne les vingt-deux montagnes que compte l’île de Bali, rapporte CNN. En cause, le manque de respect des touristes sur ces sites considérés comme sacrés par les Balinais.

«Ces montagnes sont sacrées et vénérées. Si leur caractère sacré est endommagé, cela revient à dégrader le caractère sacré de Bali», a ainsi déclaré le gouverneur Wayan Koster cité par CNN, alors que plusieurs comportements inadaptés de touristes ont été constatés ces dernières années.

Plusieurs expulsions prononcées

Parmi eux, en avril 2022, les autorités locales avaient annoncé l’expulsion d’un Canadien après la publication, par ce dernier, d’une vidéo le montrant danser nu sur le mont Batur. Il y a deux mois, c’est un touriste russe qui a été expulsé après avoir partagé une photographie le montrant à moitié nu. Un cliché pris, cette fois-ci, sur le Mont Agung, montagne la plus sacrée et la plus haute de l’île des Dieux.

«Cette interdiction est en vigueur pour toujours et ne concerne pas seulement les touristes étrangers mais aussi les touristes nationaux et les résidents locaux… (à l'exception des) cérémonies religieuses ou de la gestion des catastrophes naturelles», a par ailleurs précisé le gouverneur.

Si la lutte contre les comportements irrespectueux des touristes est soutenue par les agences de tourisme locales qui proposent l'ascension de ces sites, plusieurs déplorent toutefois cette interdiction ferme. L'instauration d'amendes dissuasives pourrait être une alternative, avancent ces dernières selon CNN, alors même que l'activité touristique à Bali est fortement repartie après la crise sanitaire.