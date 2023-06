Chats : voici les 15 noms les plus populaires en France

Lorsqu’on adopte une boule de poils, la première chose à faire reste de lui trouver un nom. Parfois les propriétaires ne font pas toujours preuve d'originalité. Voici donc les 15 noms les plus populaires en France.

A l’occasion de la 5ème édition de la Semaine Nationale de l’Identification, l’I-Cad a dévoilé les noms de chats les plus recensés en France en 2022. Avec plus de 55.000 chats qui portent ce nom, Simba est le prénom préféré des Français. Il est suivi de très près par son homologue féminin, Nala. Vingt-huit ans après la sortie du «Roi lion», il semblerait donc que le dessin animé ait toujours autant de succès.

On retrouve ensuite des prénoms espiègles, Filou et Chipie, des plus doux, Plume et Câline, un gourmand, Caramel, des plus classiques, Minette et Princesse, et d’autres, comme Mia, Gribouille ou encore Luna. Il est par ailleurs possible de nommer l’animal d'après la lettre attribuée à son année de naissance, et c'est même exigé lorsqu’il est racé. Si le «U» est à l’honneur cette année, «T» était la lettre de 2022. Tigrou est ainsi très populaire, et les prénoms Tokyo et Tao connaissent, eux aussi, un enregistrement record.

Depuis ce début d’année 2023, il semble que la liste n'ait pas subi de gros changements.

©I-Cad/Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Par ailleurs, l'I-Cad nous apprend qu'en 2022, près d'un million de nouveaux chats ont été enregistrés, la population française féline s'élévant actuellement à plus de sept millions d'individus. L'Île-de-France est d'ailleurs la région qui enregistre le plus d'identifications, suivi de très près par le Nord-Pas-de-Calais.