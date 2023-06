Fête des pères 2023 : comment faire son parfum sur mesure ?

Vous cherchez le cadeau idéal pour la fête des pères de ce dimanche 18 juin ? Le Studio des Parfums, situé en plein centre de Paris, propose de créer sur mesure son propre parfum.

Une cravate, une chemise voire un cendrier… le cadeau idéal de la fête des pères est certainement l’un des plus compliqués à trouver. Pourquoi ne pas opter pour la création la fragrance de ses rêves, comme le propose cette boutique située en plein cœur du Marais?

Dans la plus grande tradition des parfumeurs français, ce Studio, créé par Patrice Dana et Sophie Soussan en 2006, offre la possibilité le temp de quelques heures de devenir créateur de sa signature olfactive en prenant rendez-vous sur leur site internet ou en se déplaçant sur place.

[le studio des parfums]



Avec plus de 100 notes exclusives, issues de la ville de Grasse, vous composerez votre parfum en sélectionnant les senteurs qui vous plaisent le plus. L'occasion aussi de replonger dans les cours de chimie en utilisant une pipette pour doser les senteurs. Evidemment, les parfumeurs présents vous aiguilleront et vous indiqueront les notes qui se marient le mieux ensemble pour que votre eau de parfum soit la plus parfaite possible à vos yeux et surtout à votre nez.

Entre art et émotion de la création, les professionnels répondront à toutes les questions avec pour unique objectif, retranscrire les goûts et les envies des papas qui repartiront, tout sourire, avec leur petite bouteille de parfum (30, 50 ou 100ml). Plusieurs ateliers sont proposés à partir de 95 euros.

A noter que le Studio des Parfums proposent également des coffrets déjà existants et des bougies.

Le Studio des Parfums, 7, rue des Francs Bourgeois, Paris 4e.