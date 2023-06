Fêtes des pères 2023 : 5 idées de cadeaux originaux

Ce dimanche 18 juin, tous les papas seront à l’honneur lors de la fête des pères. Il n’est pas trop tard pour trouver un petit cadeau à offrir. Voici une sélection d’idées originales qui feront plaisir à tous les coups.

Un arbre

Non, il ne s’agit pas de se faire livrer un arbre à son domicile mais plutôt d’en adopter un. Eco Tree propose un cadeau durable «symbole d’enracinement et de solidité ». En clair, en se rendant sur le site dédié, on peut sélectionner son essence (à partir de 18 euros) : pin maritime, chêne, douglas… Le destinataire devient son propriétaire à 100%. Il dispose de ses coordonnées GPS et peut même aller lui rendre visite dans sa forêt. Lancée en 2016, EcoTree est une société française qui gère près de 1.000 ha de forêts. Elle a pour vocation d’entretenir et de soutenir les massifs forestiers etleur biodiversité.

Un arbre, Eco Tree, à partir de 18 euros

Un parfum sur mesure

Installé dans le Marais à Paris, le Studio des parfums propose de composer sa fragrance à partir de plus de 100 notes exclusives, issues de la ville de Grasse. On peut prendre rdv sur le site ou se rendre directement sur place. Entre art et émotion de la création, les professionnels répondront à toutes les questions avec pour unique objectif, retranscrire les goûts et les envies des papas qui repartiront, tout sourire, avec leur petite bouteille de parfum (30, 50 ou 100ml). Plusieurs ateliers sont proposés à partir de 95 euros.

Le Studio des Parfums, 7, rue des Francs Bourgeois, Paris 4e.

©Le studio du parfum



Un coffret d’armagnac

Le domaine Laballe, qui cultive la vigne depuis 1820 renouvelle un peu le genre avec une approche monocépage (c’est-à-dire qu’une seule espèce de raisin est utilisée pour chaque bouteille) et un son coffret « Armagnac is back ». Il contient trois petites bouteilles pour découvrir la production du domaine et comparer les subtilités de la folle blanche, du baco et de l’ugni blanc.

Coffret Armagnac is back, domaine Laballe, 39 euros

Une crème de soins Brad Pitt

Serait-ce le secret de sa jouvence éternelle ? Brad Pitt et la famille Perrin se sont associés pour créer le Domaine Skincare. Conçus et fabriqués en Provence, leurs produits ne sont composés que d'ingrédients naturels. La crème, présentée dans un très bel écrin, fait gagner la peau en éclat et diminue les rides.

Crème anti-âge, Le Domaine, 220 euros.

Un cigare en chocolat

Même les non-fumeurs apprécieront ce cigare aux délicieuses notes de cacao conçu par Jean-Paul Hévin. Présenté dans une boîte-étui, il fait illusion et se croque sans modération.

Cigare chocolat noir, Jean-Paul Hévin, disponible aux Galeries Lafayette, 14,90 euros