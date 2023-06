Œnotourisme : qu'est-ce que la nouvelle Cité des climats et vins de Bourgogne ?

Sept ans après l’inauguration de la Cité du vin à Bordeaux, la région Bourgogne lance à son tour sa Cité des climats et vins de Bourgogne. Implantée à Mâcon, Chablis et Beaune, elle réservera une plongée au cœur du patrimoine viticole de la Bourgogne du nord au sud.

Un nouvel acteur sur le marché de l’œnotourisme. Alors que les vignobles français attirent chaque année des millions de touristes, 10 millions selon la dernière étude de 2016, la Bourgogne dévoile son nouveau vaisseau amiral, la Cité des climats et vins de Bourgogne. Son ambition? enrichir l’offre œnoculturelle et œnotouristique de la région, dont les climats, c’est-à-dire les parcelles de vignes reconnues pour leur nom depuis des siècles, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015.

Trois sites répartis sur le territoire Bourguignon

C’est d’ailleurs cette inscription qui a donné naissance à ce projet, qui sous l’appellation Cité des climats et vins de Bourgogne réunit trois sites répartis sur tout le territoire, du village de Chablis, au nord, à Mâcon, au sud, et Beaune, au centre.

Trois nouveaux lieux à l’architecture soignée dont chacun puise son inspiration dans l'histoire du vignoble. A Beaune, à l'entrée de la ville, c’est un bâtiment moderne de 3.600 m2, le plus grand des trois sites, en forme de vrilles montant à 24 mètres de hauteur et rappelant les circonvolutions de la vigne qui attend les visiteurs. Au cœur du village de Chablis, c'est dans le cellier historique du Petit Pontigny dont l'histoire remonte au 12e siècle et aux moines cisterciens que l'héritage monastique des vins de Bourgogne s'explore. Enfin, à Mâcon, berceau du chardonnay, c'est sur les rives de la Saône que se dresse le dernier site, dont l'architecture reprend les codes d'une vis de pressoir.

Avec à la clef pour chacune des adresses, des expériences immersives et sensorielles, des dégustations et une plongée dans l’histoire, la culture, le patrimoine et les spécificités des vignobles bourguignons, riches de 84 appellations. Pour accéder à la Cité de Beaune, il faudra compter 14 euros l'entrée plein tarif et respectivement 9 euros pour les deux autres sites. Près de 180.000 touristes sont attendus sur l'ensemble du réseau la première année.