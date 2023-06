Sidérodromophobie : quelle est cette peur irrationnelle du train ?

Qu’il s’agisse de se rendre au travail ou de partir en vacances, le train n’est pas une option pour les personnes souffrant de sidérodromophobie. Quel est donc ce phénomène qui touche de plus en plus de Français ?

La sidérodromophobie est étymologiquement la peur irrationnelle du fer «sidero» et du mouvement «dromo», en latin. Il s’agit donc de la phobie du train et, par extension, des chemins de fer. Dans certains cas, le simple fait d’entrer dans une gare, de lire des horaires de train ou de voir le logo de la SNCF peut déclencher un inconfort très sérieux pour les personnes souffrant de ce trouble.

sources et symptômes

La vue d’un accident ferroviaire aux informations, un voyage en train enfant qui s’est mal passé, un voyageur tombant sur les rails devant soi… La liste des traumatismes pouvant déclencher cette phobie tenace à l’âge adulte est longue.

L'individu souffrant de sidérodromophobie a besoin d’avoir le contrôle des événements, comme beaucoup de phobiques des transports. Placer sa sécurité entre les mains d’un chauffeur inconnu relève donc de l’impossible pour ces personnes et peut être une source d’angoisse irrépressible. Tensions musculaires, douleurs abdominales, palpitations, vertiges et parfois malaises sont les symptômes les plus ressentis.

traitements possibles

Pour réussir à surmonter cet état de panique générale, il est essentiel d'apprendre à lâcher prise. Si cela est trop difficile, la sophrologie et l'hypnose peuvent être d'une grande aide. La méditation avant et pendant le voyage peut également aider à garder son calme. Chercher une distraction pour penser à autre chose et éviter de se concentrer sur sa phobie peut également s'avérer efficace.

La plupart du temps, les personnes qui souffrent de sidérodromophobie ont conscience de l’aspect incongru de leur peur, mais comme pour toutes les phobies, celle-ci est incontrôlable et aucun fait rationnel ne peut les rassurer. Les personnes souffrant de cette phobie ont donc souvent tendance à utiliser d’autres moyens de transport, même si cela implique des voyages à rallonge.