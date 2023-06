Voici les 3 signes qui ont le plus de chances de trouver l'amour cet été

Pour certains signes astrologiques, cet été 2023 sera particulièrement favorable aux rencontres amoureuses. Voici les natifs qui ont toutes les chances de trouver leur moitié, selon le célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

SCORPION (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Le Scorpion célibataire ne devrait pas le rester longtemps, affirme le spécialiste Claude Alexis, qui tient une web TV dédiée à la voyance. L’amour pourrait bien vous tomber sur la tête, et sans ménagement, analyse-t-il. Changez votre programme et succombez à la tentation. Cet été, l’amour va vous transporter et vous vivrez dans un climat passionnel.

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

La période estivale sera également de bon augure pour les Béliers. L’amour sera votre principale occupation et il vous donnera envie de vous engager et de vous surpasser. Vous pourriez faire une très belle rencontre et mettre en œuvre l’envie de construire et de vous poser, de créer une famille, de vous investir dans une relation sérieuse.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Les personnes nées sous le signe du Taureau peuvent elles aussi s’attendre à de belles surprises côté cœur. Les personnes célibataires auront la possibilité de vivre une relation amoureuse avec une personne qui a les mêmes idées et avec qui vous éprouverez beaucoup de plaisir à échanger dans tous les domaines.