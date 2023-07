Eté 2023 : les meilleurs accessoires pour voyager

L'heure des grands départs approche. Pour les adeptes des city breaks ou des sorties au grand air, voici une sélections d'équipements qui vous faciliteront la vie.

Le bracelet anti-moustiques Manouka

Les moustiques peuvent être une plaie, pendant les vacances. Manouka, spécialiste de la question, propose une gamme de produits très adaptés, notamment des bracelets pour adultes et enfants, riches en principes actifs ayant démontré leur efficacité. Il suffit d'appliquer au centre du bracelet, dans l'espace en forme de cercle, une dose de la formule anti-moustiques pour une protection de 6 heures.

Bracelet anti-moustiques, Manouka, à partir de 9,45 €

le Sac North face duffel Base camp m

Outre la quasiment indispensable valise de voyage ou le grand sac à dos, un deuxième sac, résistant et pratique, sera un allié de choc à l'autre bout du monde. C'est le cas de ce modèle North Face de 71 litres, taillé pour l'aventure, qui se replie en quelques gestes (entraînez-vous un peu, quand même) et prend très peu de place lorsqu'il est vide. Bonus : le Duffel Base Camp M est un excellent sac pour la salle de sport, une fois rentré à la maison.

Sac Duffel Base Camp M, The North Face, 140 €

le casque audio SHOKZ OpenFit

Shokz élargit sa gamme. L'OpenFit est un petit bijou high-tech qui vous accompagnera dans tous vos déplacements. Ultra-léger et très compact, le casque sera un compagnon idéal pour voyager. En outre, il se pose simplement sur le lobe et laisse l'oreille libre, ce qui permet de rester en contact avec le monde extérieur. Autre avantage : son système de charge rapide, puisqu'une heure d'autonomie peut être récupérée en à peine 5 minutes sur le secteur.

Casque Openfit, Shokz, bientôt disponible, 199,99 €

Un guide très sportif

En 2021, le journaliste spécialisé NBA Rémi Reverchon avait publié le beau livre Road Trip NBA, qui permettait d'en apprendre davantage sur la culture basket américaine à travers les 30 franchises qui hébergent des équipes. Pour l'été 2023, il adapte son ouvrage sous la forme d'un guide de voyage plus compact, mais toujours aussi riche en anecdotes et en bons plans. De Boston à Miami, il ses meilleures adresses, plus de 300 au total, à ne pas rater si vous prévoyez un voyage sur place.

Road trip NBA : le guide USA, de Rémi Reverchon, éd. Amphora, 22,50 €