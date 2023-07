Ce prénom porté par 20.000 petites filles françaises a été déclaré le plus beau du monde

Plusieurs études ont défini quel était le plus beau prénom féminin du monde. Celui-ci est particulièrement populaire en France, mais également dans les pays hispaniques.

Des études corroborées par ChatGPT. Un professeur linguiste de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni) et le site internet My 1st Years ont recensé les prénoms les plus populaires, afin d’analyser ceux qui auraient la plus belle sonorité, prononcés à voix haute.

Et c’est un prénom d’origine grecque qui a été élu. Donné dans de nombreuses cultures, le prénom, qui signifie «sagesse», est très courant en Espagne où près de 90.000 petites filles se le sont vu attribuer.

Les analyses de Chat GPT en sont arrivées à la même conclusion. Ainsi, le prénom unanimement cité comme étant le plus beau du monde serait Sofia - ou Sophia, qui est très populaire en Espagne et dans tous les autres pays hispaniques.

Le professeur Bodo Winter de l’Université de Birmingham explique cette popularité par le fait que le prénom aurait la plus belle sonorité. Il jouit aussi de la popularité des personnes célèbres qui le portent, comme Sophia Copolla et Sophia Loren.

L'étude a aussi dévoilé d’autres prénoms féminins dont les consonances sont jugées les plus belles, comme Jesse, Zoé, Everly, Rosie, Sophie, ou encore des prénoms commençant par un E comme Ellie, Evelyn, Emilie, Eva ou Elena.