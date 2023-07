Digestion : voici la durée idéale d’un repas pour bien digérer

Quand on a une journée chargée, on est parfois tenté de terminer son assiette trop rapidement. Or, c’est une mauvaise habitude. Voici la durée idéale d'un repas pour bien digérer.

Avoir une alimentation saine et équilibrée est essentiel pour être en bonne santé. Mais prendre le temps de manger aussi. Cela permet notamment de limiter les troubles intestinaux, et surtout de favoriser la digestion Mais quelle est la durée idéale d’une pause déjeuner ?

entre 35 et 50 minutes

On dit souvent que 20 minutes sont nécessaires, mais en réalité, ce n’est pas suffisant. «Pour assurer une digestion optimale, il faut compter entre 35 et 50 minutes», affirme la naturopathe Marie Turpin, précisant que cette durée se compose de trois étapes.

Avant d’ingérer les aliments, «il faut être détendu». Quand on est dans un état de stress, «l’organisme se met dans un état de survie, et les fonctions digestives vont ralentir». Cela peut engendrer des reflux, ballonnements, et autres crampes abdominales.

Ainsi, dans un premier temps, «l’idéal est de prendre 5 ou 10 minutes pour retrouver un peu de calme et mettre le cerveau dans de bonnes conditions», poursuit l’experte, qui conseille de respirer profondément pour détendre les muscles et faciliter les sécrétions salivaires et gastriques.

manger en pleine conscience

Une fois à table, la prise alimentaire doit se faire entre 25 et 30 minutes. En sachant que, côté nutrition, le cerveau aime la routine. «Il a besoin de manger à des heures fixes et surtout, d’avoir un cadre». On s'assoit autour d’une table dans un endroit dédié, et pas trop bruyant.

Une chose est sûre, il faut éviter de manger devant son ordinateur. Et pour cause, quand on mange tout en consultant ses mails, ou en naviguant sur Internet, on ne mange pas en pleine conscience. Autrement dit, on n'est pas attentif à ce que l’on ingurgite, aux saveurs et aux quantités, souligne Marie Turpin.

Autre règle d’or : prendre le temps de mastiquer. «La digestion commence dans la bouche. Moins on mâche, plus on laisse du travail à l’estomac, ce qui va allonger le temps de digestion et nous prendre de l'énergie. Résultat : on pique du nez à 14h devant son écran, c'est ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale». En outre, précise-t-elle, «une bonne mastication favorise le sentiment de satiété».

Enfin, après le repas, la naturopathe recommande de «s’accorder un petit quart d’heure pour aller marcher pour relancer la circulation sanguine».