Mode : 7 pièces pour céder à la Barbie mania cet été

Le très attendu film «Barbie» sortira en salles le 19 juillet prochain et avec lui, on assiste à une véritable Barbie mania. Voici 7 pièces pour être dans le ton cet été et céder, sans complexe, à cette déferlante rose et au style rétro, arboré par Margot Robbie dans le long métrage de Greta Gerwig.

Le cycliste rose flashy

Capture Barbie Warner Bros. / Ysé Paris Instagram

Après Marion Cotillard, qui avait fait sensation en cycliste noir lors du festival de Cannes en 2021, c'est au tour de Margot Robbie d'enfiler cette pièce phare des années 1990. Un modèle qu'elle porte dans une version rose flashy, accompagné de rollers et coudières jaunes néon. Un cycliste décliné dans un ton un peu plus poudré par Ysé Paris, qui a décidément eu du nez.

Le total look rose fuchsia

Capture Barbie Warner Bros. / Naf Naf Instagram

Dans le monde de Barbie tout est rose, jusqu'à ses tenues tout logiquement. Ça tombe bien, c'est l'un des coloris incontournables de l'été. Alors comme Margot Robbie et son crop top pantalon pattes d'eph fuchsia, on affiche cette couleur en total look dans une version plus contemporaine tailleur pantalon, des pièces signées Naf Naf.

Le motif vichy

Capture Barbie Warner Bros. / Etam Instagram

Que ce soit dans le film de Greta Gerwig ou dans les collections printemps-été 2023, le motif vichy a la cote. Si Margot Robbie se glisse dans une robe à carreaux roses et blancs, directement inspirée du célèbre look de Brigitte Bardot, Etam propose de son côté un deux pièces pile dans la tendance.

Les lunettes papillon

Capture Barbie Warner Bros. / Jimmy Fairly Instagram

Côté accessoire, Margot Robbie fait sensation avec ses lunettes papillon blanc mat. Un modèle rétro oversize ultra féminin largement plébiscité cet été, dont s'est emparé Jimmy Fairly, en proposant une version quasi identique à celle portée par l'actrice.

la bandana mania

Capture d'écran Barbie Warner Bros./ Promod Instagram

Impossible, non plus, de passer à côté du bandana rose de Margot Robbie. Un accessoire dont l'imprimé est de retour sur le devant de la scène depuis l'été dernier. Une tendance que s'est appropriée cette saison Promod, proposant ce motif sur plusieurs pièces de la garde-robe, du chemisier à la combishort en passant par le pantalon.

Les escarpins rose poudré

Capture Barbie Warner Bros. / Jonak Instagram

Dans le long métrage de Greta Gerwig, Barbie est définitivement accro à ses escarpins, roses évidemment. Et les collections printemps-été regorgent de modèles affichant ce coloris phare de l'été, à l'instar de Jonak. Une couleur à retrouver également sur un grand nombre de ballerines, babies ou encore sandales.

Le chapeau de cow boy

Capture d'écran Barbie Warner Bros. / H&M Instagram

Barbie remet au goût du jour le chapeau de cow-boy. Ce couvre-chef à larges bords pourrait même devenir l'un des accessoires phare de cette saison estivale, déjà plébiscité par les stars américaines ces deux dernières années. Pour céder à cette tendance, H&M signe un modèle en paille doté d'une chainette dorée, pour une touche plus féminine.